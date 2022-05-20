Владимир Путин осадил калининградского губернатора за ссылку на спецоперацию

Алиханов добавил, что у области сложности с газификацией. По трубе, проложенной через Литву, идет меньше топлива, чем надо для развития. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В пятницу Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым положение региона.

- Есть вопросы, которые я хотел бы обсудить, а именно: у вас в строительном секторе достаточно заметное сокращение в целом. Это с чем связано? - президент начал встречу с неудобного для чиновника вопроса.

- После начала специальной военной операции временно нарушились логистические связи. Мы всё-таки много закупали за рубежом и были ориентированы на транзит через территорию сопредельных государств. Нам понадобилось время для того, чтобы адаптировать поставки к новым реалиям, - ответил губернатор.

Алиханов добавил, что у области сложности с газификацией. По трубе, проложенной через Литву, идет меньше топлива, чем надо для развития.

- Слушайте, это можно сделать, - согласился президент.

- Но на эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае, - а здесь российскому лидеру ответ чиновника не понравился.

- Не надо, - моментально согласился Алиханов.

- Нет, вы это сделали. Но этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 годах, причём заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чём, - продолжился президентский разнос.

- Я готов пояснить. Разрешите, пожалуйста, - попытался оправдаться губернатор.

- Не надо. Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной. Да, сейчас, конечно, возникают дополнительные сложности – это все понятно. Но я уже сказал: 48,9% спад был в стройке в 2020–2021 годах. Хорошо, что вы об этом знаете, обращаете на это внимание, - поручил Путин. В конце встречи Алиханов предложил оплачивать морякам Балтийского флота авиабилеты во время отпуска и при дороге домой. А то сейчас все летают за свой счет, так как по-другому выбраться из области нельзя. Для контрактников это выходит накладно.

- Думаю, вы правы - этот вопрос нужно решить, - согласился российский лидер.