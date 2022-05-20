Наташу Королеву затаскали по судам: певица рискует лишиться имущества

Сама Наташа Королева лишь однажды прокомментировала судебные разбирательства Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Коронакризисный» 2020 год, когда шоу-бизнес плакался о потерянных доходах, по Наташе Королевой нанёс двойной удар. Звезда осталась не только без концертов, но и без бьюти-бизнеса: ее салон красоты, закрытый в пандемию, из-за убытков так больше и не открылся. А вскоре артистке прилетела повестка в суд: столичные власти в лице Департамента городского имущества потребовали признать здание салона самовольной постройкой. Мол, двухэтажное помещение, возведённое на территории элитного ЖК «Воробьёвы горы», появилось без разрешительной документации. А вообще-то это городская земля.

К слову, сама певица ничего не строила: в 2011 году она купила уже готовые квадратные метры под свой салон. Но чиновники настаивали: Наталия Порывай (настоящее имя Королевой. - Ред.) как собственник несёт полную ответственность за своё имущество, а значит, должна снести самострой и благоустроить территорию за свой счёт.

Первый раунд чиновники проиграли: Арбитражный суд Москвы в иске отказал. Также безуспешно прошла апелляция. Однако, теперь на подходе третий раунд. Как выяснил сайт kp.ru, 16 мая власти подали кассационную жалобу на решение суда, а значит, «русалка» все ещё может лишиться помещения, которое после закрытия салона красоты сдаёт в аренду. Судебные заседания должны начаться в ближайшее время.

Впрочем, первые две инстанции пришли к выводу, что пристройка, хоть и нарушает градостроительные нормы, угрозы жизни и здоровью окружающих не создаёт - это подтвердила независимая экспертиза. А кроме того, суд согласился с Наташей Королевой, что чиновники пропустили срок исковой давности: по безопасным постройкам он составляет три года - этот период истёк аж в 2008 году.

Сама Наташа Королева лишь однажды прокомментировала судебные разбирательства за салон, заявив, что с ее имуществом все в порядке.

- На все это есть документы, все давно официально оформлено. Какой самозахват, какой самострой, какие суды?! - возмутилась певица в ответ на расспросы СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын Наташи Королевой кардинально сменил имидж

Архип Глушко невероятно преобразился (подробнее)

Наташа Королева поставила точку в слухах о своем разводе

Артистка долго молчала (подробнее)