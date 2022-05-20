Дмитрий Евстафьев: «Чего топить Бориса Джонсона? Надо разбираться с хозяином, а не холопом»

Не надо разбираться с холопами, надо разбираться с хозяином Фото: REUTERS

КОНТОРА «УКРПИЛ»

- Американцы приняли-таки решение о выделении 40 миллиардов долларов. Евросоюз подписался под 18 миллиардов. Ошеломительная ведь сумма. Если бы Киеву дали эти деньги году в 91-м, их политическая судьба в корне бы поменялась. Занялись бы строительством действительно европейского государства.

- Киеву в том виде, как он сформировался в 1991-1992 годах, сколько ни дай, всё быстро кончится. Там никогда не пытались строить европейское государство.

Теперь по поводу сумм. Европейский пакет – это просто фиксация того факта, что Киев находится на содержании у Европы. 40 американских миллиардов, реально - это «общак» Байдена. Единственную сумму, которую теоретически можно проконтролировать - 9 миллиардов на пополнение запасов вооружений. Потому что в США реально пустые склады и на Украину начали поставлять «Джавелины», «Стингеры» из действующих частей. Понятно, что эти запасы надо пополнять. И как раз на это выделено 9 миллиардов.

Все остальное – это просто (что, собственно, и сказали два сенатора от республиканцев) отмывка. Украина превращается в глобальную отмывочную. Без сомнений на эти деньги купить немного оружия, оплатят из них часть зерна (не очень большая), но в основном это общак семьи Байденов. Причем, заметьте, там есть суммы, которые могут расходоваться по личному решению Байдена.

Украина теперь даже не офшор, здесь ничего не надо - никакой бухгалтерии, никаких правил. Но у меня абсолютная уверенность, что оплачивать весь этот банкет в итоге будут европейцы.

- То есть вы полагаете, что на самом деле (ну, со всеми оговорками) часть украдут, часть потеряют, часть сломают…

- Ну, во-первых, и 18 миллиардов – это, как говорит наша замечательная молодежь, …… дофига. Из 40, я думаю, реально на военную помощь уйдет меньше половины. То есть скорее всего они скинулись по 18 миллиардов. Это очень много. На 36 миллиардов (минус зерно, восстановление посольств), представляете, в воюющей стране провести ремонт. В общем, все всё уже поняли.

ЕВРОПА ВПОЛЗАЕТ НА УКРАИНУ ПОШАГОВО

- В публичном пространстве идет обсуждение, будут или не будут они поставлять системы залпового огня повышенной дальности, которые могут достать до России. Прозвучало, что американцы думают над поставками противокорабельных ракет, англичане тоже их собираются поставлять. Степень угрозы для нас?

- Высокая. Вы очень правильно обозначили спектр - наиболее опасными и наиболее нужными для украинского руководства являются противокорабельные ракеты. В том числе и в порту Измаил - крупнейший порт, через который идет вывоз зерна. А это для Европы залог выживания и относительной стабильности, и некий залог, что Украина, как они считают, после успешного для Киева завершения боевых действий, будет за поставленное вооружение и помощь как-то расплачиваться. А если и не будет этого «успешного завершения», этот залог уйдет банку, то есть Евросоюзу.

- Поставка противокорабельных ракет – это красная линия? Не просто же так говорили по телефону начальники Генштаба России и США.

- Да, это красная линия. Британцы, безусловно, готовы ее пересечь - они всячески играют на обострение. Готовы ли все остальные европейцы играть на обострение? Боюсь, что морально они созрели. Если посмотреть, что происходит в зоне специальной военной операции, они пошагово туда вползают все более и более разрушительными вооружениями. Сперва вообще только разведданные передавали, потом штабные группы начали работать, теперь фактически так называемый Генштаб так называемой Украины приватизирован.

Система дальнобойных ракет, о которой вы говорили, это HIMARS, так называемые М142. Наши военные специалисты ее образно окрестили – гибрид «Искандера» и «Смерча». И это действительно очень неприятная система, которая может стрелять до 420 километров. Это, конечно, будет вторая красная линия. И, конечно, до фронта эти системы дойти не должны. Хотя бы потому, что это делает уязвимым значительную часть наших крупных городов - то есть глубинная угроза.

Другой вопрос, что ими надо долго учиться пользоваться. Но это тяжелый аргумент - не исключаю, что там уже работают американские специалисты, которых «в отпуск отправили», «уволили» по какой-нибудь аморалке задним числом, и т.д.

40 американских миллиардов, реально - это «общак» Байдена Фото: REUTERS

ЯПОНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ МАЛЬЧИКОМ ДЛЯ БИТЬЯ

- Мы должны будем дать симметричный ответ. Что это может быть? Даже не про Америку, а для англичан - она прямо нарываются.

- Нет! Надо брать надо только Америку. Не надо разбираться с холопами, надо разбираться с хозяином. Ну чего топить Бориса Джонсона?

А хозяин в данном случае – Соединенные Штаты. Если они начнут чувствовать для себя угрозу, то начнут думать. А что будет с европейцами, или поляками, в Соединенных Штатах это не волнует никого. Украинцев в принципе никто не считает - они просто боевые юниты. Классический американский подход.

- Какие могут быть политические решения пересечения красных линий, соответственно, эскалации конфликта? Например, специальная военная операция переходит в новое качество и называется «войной», что поменяет отношения всего западного мира с Украиной. Или немедленное принятие в состав России ДНР, ЛНР, а может быть, и Херсона, а может быть, и всей Запорожской области…

- Первое. С точки зрения медийной и политико-информационной – это мощный шаг. Но хорошо бы, чтобы Запад нам объявил войну. Ну, объявим мы войну Запада, назовем это «войной». Они пожмут плечами и скажут: «ну и чё?» Для нас это ничего не изменит.

Второе. Принятие. Их надо принимать правильно. Ведь у них даже территории еще не освобождены. Ну, как принять Запорожскую область без Запорожья?

Мне же с политической точки зрения две вещи приходят в голову. Первая – мы делаем политическую декларацию, где рассматриваем Соединенные Штаты, Великобританию, Германию и Польшу сторонами конфликта на Украине. Сначала это не будет нести никаких последствий, но мы им заявляем, что их граждане – это комбатанты, на них распространяются все эти конвенции и т.д. Так мы развязываем себе руки в отношении их транспортных средств, кораблей, транспортных самолетов, складов и так далее. И второй момент, который я бы сделал - я бы пошел на принудительное замораживание всех активов физических и юридических лиц…

- Граждан этих четырех стран.

- Именно. Надо показать пример, что будет. Еще надо выбрать «мальчика для битья». Я считаю, никого лучше Японии просто не найду. Она в предкризисе, так давайте ее туда свалим. Ну, посмотрим, какие у нас есть экономические мускулы. Столкнем Японию в топливный, продовольственный и, как следствие, финансовый кризис. Вот и покажем всем, Италиям каким-то и прочим Португалиям, что может быть.

- Отличный план захвата мира. А их посольства мы закроем здесь, в Москве?

- А зачем? Пусть будет посол, водитель и охранник. И хватит. При том уровне отношений с США, которые сейчас, трех человек достаточно, чтобы обслуживать наши политические отношения. А польское посольство, безусловно, лишнее.