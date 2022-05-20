Леонид Агутин после резкого заявления о подлости появился на людях с красавицей-блондинкой

Игорь Николаев показал Леонида Агутина с красавицей Алиной Фото: соцсети

Игорь Николаев рассекретил местоположение Леонида Агутина, вокруг которого в последнее время ходит много слухов и сплетен. Композитор опубликовал фото с мужем Анжелики Варум в обществе очень красивой блондинки.

Анжелика Варум и Леонид Агутин в последнее время дают повод для пересудов. Жена певца давно не появляется на публике. Фанаты пары уверены, что в семейной жизни артистов наступил очередной кризис и якобы они находятся на грани развода. Прочитав об этом, Агутин поспешил в довольно резкой форме опровергнуть подлые инсинуации.

"Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю. Не хочу вступать в полемику, оправдываться (ибо не в чем), суетиться и «метать бисер»", - отрезал Леонид. Артист также заявил о том, что в трудные времена всегда появляются "бескомпромиссные хайпожоры", готовые использовать любые методы, чтобы прославиться.

А на днях близкий друг музыканта Игорь Николаев опубликовал фото, на котором позирует в компании товарища и эффектной блондинки. Длинноногая красавица мило улыбается в камеру. "Отлично поиграли в теннис с моим другом Леней Агутиным под руководством нашего замечательного тренера Алины! Всем здоровья и бодрости духа!" - написал супруг Юли Проскуряковой.

Заниматься спортом он вышел в шортах и с собранными в тугой хвост кудрями. Нетронутыми остались только фирменные усы Николаева.

Что касается агутина, то Леонид, судя по всему, травмировался. У него перевязано колено.