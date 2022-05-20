Минобороны: Украинские националисты в Гуляйполе отнимают у мирных жителей деньги и машины

Под угрозой применения оружия боевики насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать последствия, к которым привело бесконтрольная раздача боевого оружия Зеленским. Украинские националисты, среди которых есть уголовники, наркоманы и иностранные наемники, продолжают свои бесчинства. Представитель Минобороны России руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев сегодня вечером на брифинге продолжил перечислять многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также использования объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- "В Славянске (лицей железнодорожного транспорта, ул. Гагарина, д. 5; школа № 4, ул. Данилы Галицкого, д. 17), Авдеевке (школа № 1, ул. Донецкая, д. 58А) Донецкой Народной Республики, а также Конотопе Сумской области (школа № 3, ул. Клубная, д. 150; школа № 12, ул. Ярослава Мудрого, д. 2) в зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений оборудованы огневые позиции батальонов территориальной обороны, размещены боевые машины пехоты, тяжелая артиллерия и склады боеприпасов".

- "В Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике № 3 (ул. Дружбы, д. 19 б) оборудован опорный пункт ВСУ, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях удерживаются персонал поликлиники и пациенты, при этом тяжело больные дети, в том числе онкобольные и инсулинозависимые, не имеют возможности своевременно получить медицинскую помощь"

- "В вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию –цинично обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры".

- "В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны. При этом граждан, оказывающих малейшее сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении".

- Все это, в очередной раз, демонстрирует истинное "лицо" украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права, - отмечает Мизинцев.

Генерал-полковник снова был вынужден говорить на брифинге о том, что количество ежедневно фиксируемых нарушений Киевом норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций в части запрета размещения тяжелого вооружения в жилых зонах, использования гражданских лиц в качестве "живого щита" и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях "свидетельствует о продолжающейся деструктивной политике киевского режима в отношении собственных граждан".

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- "Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 306 человек, в том числе 2 213 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 377 925 человек, из которых 232 480 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 188 548 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 3 179 за прошедшие сутки".

- "В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат".

- "За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 756 228 таких обращений из 2 136 населенных пунктов Украины".

- "Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено более 24,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание. Для значительной части украинцев, забытых и преданных собственной преступной властью, российская гуманитарная помощь остается практически единственной возможностью выжить".

- "Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 254,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 031 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой Народной Республике, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 281 тонна гуманитарной помощи".

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