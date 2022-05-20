Минобороны: территория "Азовсталь" полностью зачищена от украинских националистов

Только сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531-го боевика Фото: REUTERS

- Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в четверг вечером.

По данным генерал-майора Всего, с 16 мая в ходе спецоперации сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

- Только сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531-го боевика, - отметил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что так называемый "командир" нацистов "Азова" так боялся расправы мариупольцев за свои зверства, что пожелал, чтобы его вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

Сергей Шойгу доложил о завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков президенту России Владимиру Путину

Напомним, днем на коллегии Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с территории "Азовстали" спасено 85 женщин и 47 детей, за неделю там сложили оружие 1908 человек, еще раньше сдались 1387 морпехов Вооруженных сил Украины.

Глава военного ведомства обратил внимание СМИ, что всем военнопленным оказана квалифицированная медицинская помощь.

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