Лера Кудрявцева отметила 51-летие без мужа и в слезах

Лера Кудрявцева благодарит всех друзей, коллег и знакомых за теплые слова Фото: Алина ЧЕРНОВА

Лера Кудрявцева принимает поздравления по случаю 51-летия. Телеведущая свой праздник отметила без молодого мужа Игоря Макарова. Сначала она приехала на работу, где ее довели до слез. А потом блондинка встретилась со своим бывшим любовником.

Лера Кудрявцева благодарит всех друзей, коллег и знакомых за теплые слова. На съемках очередного выпуска шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ ей устроили сюрприз. Гримерку звезды украсили воздушными шарами, нас стол поставили торт и прочие вкусности. Виновницу торжества одарили цветами и осыпали комплиментами.

Когда телеведущей стали говорить пожелания, она не сдержалась и расплакалась. "Как же я вас люблю. Довели до слез. Невероятно приятно, трогательно, неожиданно и очень, очень ценно. Спасибо! Спасибо! Спасибо!", - рассказала знаменитость.

После работы она не поехала домой, а встретилась с бывшим любовником Сергеем Лазаревым. Артисты тепло общаются, несмотря на то что после разрыва каждый давно строит свою личную жизнь.

Лазарев вручил имениннице подарок, а потом они вместе поужинали. "Звезда моя! Именинница! Ты же моя красотка, с днем рождения", - поделился Сергей.

Напомним, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев много лет назад были одной из самых красивых пар светской тусовки. За их бурным романом следила с замиранием сердца вся страна. Многие поклонники буквально рыдали, когда узнали о расставании звезд. Но артисты и не думали жить друг без друга. Они создали великолепный творческий дуэт на сцене, прекрасно чувствуют и понимают друг друга, а потому отлично работают в паре.