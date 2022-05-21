Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 мая 2022 года: Сербы против антироссийских санкций, Волына не стал биться до победы, Киев признал позор Змеиного

Киев наконец-то вынужден был официально признать попадание в плен военнослужащих с острова Змеиный Фото: REUTERS

Сербы высказались об операции на Украине и санкциях

В Сербии провели опрос о санкциях в отношении России в связи с «украинским кризисом». 82,1% респондентов ответили, что против введение таких мер, 6,9% заявили о своей поддержке санкций.

На вопрос, «поддерживаете ли вступление Сербии в НАТО», «нет» сказали 87,2%, «да» — 5.4%. На вопрос, «следите ли вы за событиями на Украине», «да» заявили 48,3%, «слежу регулярно» - 43,1%, «не слежу» — 8.6%. Какой следует вывод? Из Белграда Киев не получит ничего, кроме недоумения и презрения. Ждем итогов опроса из Будапешта.

Российские вузы ждут абитуриентов из Донбасса

Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, который курирует российскую гуманитарную миссию в Херсонской области, сообщил, что ряд вузов РФ выделили особую квоту для абитуриентов из ДНР и ЛНР, а также территорий Украины, которые контролируют российские военные. Квоты выделили 12 российских вузов, в том числе, РУДН, Белгородский государственный НИУ, Воронежский государственный технический университет, Брянский госуниверситет имени Петровского, Северо-Кавказский федеральный университет, Донской государственный техуниверситет, Южный федеральный университет, Ростовский государственный экономический университет, Севастопольский национальный тех университет и другие. Ранее Владимир Путин подписал указ о квотах на прием в высшие учебные заведения детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Этот указ распространяется на все российские вузы. Знания – сила.

Британцы вновь пообещали не высылать беженцев в Африку

Прити Пател, глава МВД Великобритании, подтвердила заявления премьер-министра Бориса Джонсона, что Лондон не станет депортировать украинских беженцев в Руанду в соответствии с новой иммиграционной политикой страны - если те прибывают на Альбион на законных основаниях. Вот что заявила госпожа Пател:

«Те, кто прибывает в Великобританию незаконными и опасными маршрутами, могут быть переселены в Руанду. И уже там их заявления о предоставлении убежища будут рассмотрены». Ну а все остальные беженцы из Украины – велкам! Правда, кушать скоро будет нечего, но все равно – приезжайте.

Снова лупят по Курской губернии

Роман Старовойт, глава Курской области, сообщил, что под минометный обстрел со стороны Украины вновь попали села Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе. Губернатор уточнил, что ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию». Накануне следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам украинских обстрелов населенных пунктов Белгородской и Курской областей. Эти стрелки продолжают полагать, что они недосягаемы. Пора завязывать со стимуляторами.

В Киеве выпили Змеиного яду

Киев наконец-то вынужден был официально признать попадание в плен военнослужащих с острова Змеиный. А ведь этих «героев» украинское руководство публично называло погибшими. При том Зеленский поспешил еще в марте представить их к высоким наградам «посмертно». Сейчас же украинскому армейскому руководству пришлось опубликовать списки четырех десятков украинских военных со Змеиного (на самом деле их было в два раза больше), в том числе морских пехотинцев, которые указаны как попавшие в российский плен, а также контактные данные их ближайших родственников. Неужели так отрезвляюще подействовала неудачная попытка «взять Змеиный» накануне Дня победы – с большими потерями в живой силе и технике? Или родители пленных уже подступили с ножом к горлу?

Потребители украинского зерна переходят на российское

Елена Тюрина, глава департамента аналитики Российского зернового союза, сообщила, что многие покупатели украинских пшеницы и кукурузы, ища им адекватную замену, обращаются прежде всего к России. Тюрина заявила следующее: «Мы получили возможность значительно расширить географию продаж и объем поставок, то есть замещать украинское зерно на рынках крупнейших стран импортеров». По данным Тюриной, к России обратилась Эфиопия, которая ранее 45% своих потребностей в пшенице закрывала украинскими поставками, а российскими - 13%. Сейчас ситуация меняется. Саудовская Аравия закупила 60 тысяч тонн российской пшеницы на прошлой неделе и предполагает наращивать закупки. Сейчас это покатится как снежный ком – а «евроинтеграторы» будут лихорадочно гнать большегрузы с пшеницей на пристани Дуная. Им надо поспешать – зима близко.

Волына закончил волынить и поднял руки

Сергей Волынский, сменивший в командовании 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины ранее сдавшегося в плен полковника Владимира Баранюка, также покинул территорию «Азовстали» с поднятыми руками, чтобы сохранить свою жизнь, а не войти в пантеон «павших героев», который в Киеве пытаются складывать из осколков рухнувших мифов. Как сообщила спецкор Первого канала Ирина Куксенкова: «Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели». А ведь еще месяц назад Волынский заявлял, что он и его солдаты не сдадутся, а продолжат «вести боевые действия и выполнять боевые задачи до тех пор, пока их не решат». Жизнь – лучший корректор.

В Америке растет число не верящих Киеву

Как написала группа авторов в аналитической публикации «Нью- Йорк Таймс», «решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Киев вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реалистичной целью». Американские аналитики отмечают, что Россия остается слишком сильной, а ее президент отступать не собирается. «Если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс», – говорится в публикации. Парни, но ведь это, как говорят, сладостная боль, которую у вас любят все больше.

Моторола награжден Орденом Мужества посмертно.

Президент России подписал указ о награждении погибшего шесть лет назад командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Обоснование звучит так: «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)». Арсен Павлов был убит 16 октября 2016 года при взрыве в лифте его дома в центре Донецка. Батальон «Спарта» продолжает выполнять задачи по освобождению Донецкой народной республики.

У Попасной обстреляли волонтеров с гуманитаркой

На въезде в недавно освобожденную Попасную колонна волонтёров с гуманитарной помощью попала под обстрел РСЗО с кассетными зарядами. Об этом сообщили в организации «Не забудем, не простим!». Несмотря на повреждения автомобилей, гуманитарная помощь была доставлена адресатам. ВСУ продолжают использовать запрещенные кассетные боеприпасы, пытаясь нанести максимальный урон инфраструктуре Донбасса и убить как можно больше его людей. Ответа на вопрос «зачем?» у них нет. А страх возмездия – есть.

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