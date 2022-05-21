Военная спецоперация на Украине 21 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на территории Украины специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 мая 2022 года.

Последняя группа боевиков, укрывавшихся на заводе "Азовсталь", сдалась в плен российским войскам. Всего в ходе операции по штурму комбината сложили оружие 2 439 нацистов "Азова" и военнослужащих украинских войск.

Российский президент Владимир Путин заявил, что против России ведется война в информационном пространстве, отметив, что количество кибератак на российскую инфраструктуру постоянно растет. По его словам, с началом спецоперации на Украины кибератаки "стали еще более острыми".

Среди членов подразделений территориальной обороны участились случаи бунтов. Они связаны с их отправкой в места боевых действий без должной подготовки. Бойцы теробороны жалуются "их бросили на фронт неподготовленными, без техники и подкрепления".

Авантюрная попытка штурма острова Змеиный Вооруженными силами Украины (ВСУ) обернулась полным провалом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на военной коллегии.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

20 мая:

23:49 Зеленский предложил заключить многосторонний договор по конфискации активов России

23:27 Кадыров призвал националистов в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие

23:25 Пентагон опроверг наличие у США планов «уничтожения Черноморского флота»

22:28 Зеленский заявил, что санкцию на сдачу в плен боевикам с "Азовстали" дало командование ВСУ

22:06 "Командира" нацистов вывезли с "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле

21:45 Минобороны России: 2439 украинских военных, находившихся на «Азовстали», сдались в плен

21:42 Территория «Азовстали» полностью освобождена - МО РФ