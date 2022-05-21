Опозоренного Максима Галкина настиг новый удар

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Максим Галкин и Алла Пугачева три месяца находятся в Израиле. Шоумен не так давно делился, что у него сорвались рекламные контракты в России, отменились концерты. Он потерял деньги. И вот теперь стало известно, что артист закрыл свое рекламное агентство.

Максим Галкин остался без работы в России. "Это было связано с отсутствием деятельности в период пандемии. Ну и, соответственно, сейчас...", - цитирует мужа Аллы Пугачевой РБК.

В Федеральную налоговую службу заявление о ликвидации бизнеса было подано 17 мая представителями юмориста. ООО "МГ ЛАБ" зарегистрировано 23 января 2020 года в Москве. Его учредителем с капиталом 10 тысяч рублей стал Максим Галкин. Компания вела деятельность рекламных агентств, издательств, могла производить кино и музыку. Два года назад прибыль составила 3,2 миллиона рублей. В 2021 году "МГ ЛАБ" получила убыток в размере 2,2 миллиона рублей.

Отметим, буквально на днях против Галкина выдвинули позорное обвинение. Певец Данко в весьма нелестных формах высказался о шоумене. Вокалист считает, что Максим лишил Россию Пугачевой и оказывает давление на пожилую женщину. По его словам, Примадонна стала бледной тенью шоумена. Мол, нынешний муж Аллы Борисовны "просто уничтожил ее".

"Я считаю, что Галкин лишил страну Пугачевой. С его появлением она перестала петь нормальные песни, быть творческой единицей. Налицо то, что человек просто душит «наше все». И я уверен, что эти решения, - это его мнение. Мне кажется, Алла Борисовна в плену у Галкина. Супруг на нее очень давит. Сама Алла Борисовна отдалась воле своего мужа. Ее надо освобождать от Галкина", - заявил Данко.