Антон Алиханов: После замечания президента я не расстроился. В итоге мы получили плюс

20 мая, руководитель региона отчитался - в режиме видеоконференции - перед главой государства. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать спад в строительстве в регионе с ситуацией из-за специальной военной операции на Украине».

Такие сообщения появились на лентах информагентств, причём в топе, сразу же после того, как вечером в пятницу, 20 мая, руководитель региона отчитался - в режиме видеоконференции - перед главой государства.

Я срочно позвонил в Калининград...

- Алло! Антон Андреевич, здравствуйте, это Гамов.

- Привет, Саш, слушаю.

- Ага! Скажите, что случилось?

- Ну, Владимир Владимирович справедливо сделал мне замечание.

Дело в том, что, когда президент задавал мне вопрос, он имел в виду период 2020-го - 2021 годов...

Но изначально об этом не было сказано... А у нас, действительно, до этого были проблемы с поставкой цемента в регион, мы переналаживали их через паром, через ж/д маршруты отдельно. Поэтому я и отвечал как бы - ориентируясь на ситуацию с цементом.

Но после того, как Владимир Владимирович уточнил, о каком периоде идёт речь, я уже во втором вопросе, собственно, ему объяснил, почему это снижение имело место.

Самое главное, исправиться, уточнить, что имелось в виду. Мне кажется, Владимир Владимирович...

- Вы волновались, Антон Андреевич?

- …на это отреагировал как бы так, кивнул. Поэтому - нет, не расстроен.

- Он же не хмурился, он просто кивнул. Не сердился?

- Нет, мне кажется, Владимир Владимирович был в хорошем расположении духа.

- И он в целом нормально оценил?

- Я надеюсь. Но, в принципе, он сказал, что результаты работы нашей команды в регионе видны, результаты есть, некоторые назвал он, о некоторых потом в докладе говорил я.

Владимир Владимирович нас поддержал и, как он сказал, надеется на то, что мы будем продолжать в том же духе. Поэтому будем стараться оправдать его доверие и жителей региона, конечно.

- А как вообще у вас там по этим направлениям?

- Калининградская область занимает второе место в стране по объему жилищного строительства на душу населения итогам прошлого года. То есть, мы строим 1,14 квадратных метра на человека в регионе. Это второй показатель после Ленинградской области. Мы надеемся, что все показатели по нацпроектам будем выдерживать.

В прошлом году перевыполнили их в части жилищного строительства на 36%.

- А сколько разговор продолжался?

- По ощущениям, может быть, минут 10-15.

- А - за закрытыми дверями?

- Александр, за закрытыми дверями – это не для «Комсомольской правды».

- Почему? Вы всегда мне рассказываете.

- Нет, есть вещи, которые не надо рассказывать.

- Я понял. Спасибо!