Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Кристина Ким вытащила на себе с поля боя 12 десантников

Старший лейтенант Руслан Курбанов и Капитан Павел Корякин

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Эти документальные рассказы о подвигах российских военнослужащих не оставляют равнодушными читателей «Комсомолки».

Они видят, как украинские националисты, иностранные наемники ведут на Донбассе и российских солдат подлую минную и диверсионную войну.

Отступая, боевики взрывают мосты, минируют поля, дома, социальные объекты, убивают и калечат мирных жителей.

Пытаются таким образом замедлить продвижение российских войск, создать на их пути как можно больше препятствий. Но все больше украинских солдат понимают, что за все свои действия в итоге придется отвечать. И они сдаются при первой же возможности.

ЗА 4 ДНЯ ВЗВОДОМ ПОДБИЛ 14 ТАНКОВ

Старший лейтенант Руслан Курбанов

«Командир танкового взвода отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота старший лейтенант Руслан Курбанов, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов. Продвигаясь вглубь обороны противника, танк старшего лейтенанта Курбанова был атакован противником из ручного ПТУР, в результате чего российский офицер получил ранение, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж продолжил вести бои с националистами и обеспечил захват ключевых важных позиций вблизи стратегически важного населенного пункта. За 4 дня боёв, танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Курбанова уничтожил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков, 1 минометную батарею, и более 200 националистов. Личный состав взвода не пострадал.

Мужественные и самоотверженные действия танкового взвода Руслана Курбанова позволили насести существенный урон живой силе противника и снизить его атакующий потенциал, что способствовало освобождению населенного пункта от националистов».

ВЫВЕЛ РОТУ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

Капитан Павел Корякин

«Мотострелковая рота под командованием капитана Павла Корякина вела наступление с целью вытеснения противника с занимаемых позиций. В ходе боев с многократно превосходящими силами украинских националистов подразделение Павла Корякина попало в окружение. Грамотно организовав оборону, Павел, несмотря на полученное ранение, проявляя мужество и самоотверженность, продолжил командовать подчиненными военнослужащими, в результате чего окружение было прорвано, а противник, понесший значительные потери был вынужден отступить. Благодаря смелости и самоотверженности капитана Павла Корякина, а также высокому профессионализму и слаженности личного состава роты в бою было уничтожено до 40 националистов и 4 единицы бронетехники».

ВЫТАЩИЛА 12 ДЕСАНТНИКОВ С ПОЛЯ БОЯ

Ефрейтор Кристина Ким

«В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик медицинская сестра ефрейтор Кристина Ким неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывала неотложную медицинскую помощь военнослужащим воздушно-десантной дивизии. В ходе боев с украинскими националистами Кристина, находясь под плотным огнем противника, проявляя мужество и самоотверженность, оказала первую помощь 12 раненым десантникам, после чего лично вынесла их из-под обстрела и сгруппировала в безопасном месте, чем спасла их жизни. После окончания боя обеспечила эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд. Также Кристина оказывала медицинскую помощь и мирному населению. Ефрейтор Ким спасла жизнь четырехлетнему мальчику, который был ранен после того, как боевики обстреляли автомобиль с мирными гражданами из крупнокалиберного пулемета. После своевременно оказанной Кристиной неотложной медицинской помощи, ребенок в стабильном состоянии, был успешно доставлен в ближайшую больницу».

Ефрейтор Кристина Ким

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Артисты Владимир и Маруся Левкины провели творческую встречу с участниками специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко в Москве, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России.

«Хочу, чтобы каждый из вас знал: что бы не говорили, народ и армия едины. Мы по-другому не можем, для нас это самое главное. Мой отец - военный, царствия ему небесного, я думаю, что сейчас он стоит рядом со мной и мы низко кланяемся вам за ваш подвиг», - заявил Владимир Левкин, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим и медикам.

Левкины неоднократно участвовали в концертах перед военнослужащими, в том числе и на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Как признался певец, для него большая честь выступать перед такой публикой сейчас.

СПРАВКА «КП»

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.