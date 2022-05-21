Павла Прилучного женили на красавице-актрисе

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Поклонники Павла Прилучного стоят на ушах. Дело в том, что появилась информация о женитьбе бывшего мужа Агаты Муцениеце на актрисе Зепюр Брутян. Сами виновники переполоха хранят гробовое молчание. правда, накануне звезда сериала "Мажор" признавался, что неимоверно счастлив.

Павла Прилучного женили на коллеге по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Буквально на днях Павел и Зепюр вместе отправились на отдых за границу. Поговаривают, что влюбленные якобы узаконили отношения 12 мая в одном из столичных ЗАГСов.

Сами актеры предпочитают не комментировать слухи о своем романе, зато активно делятся снимками с отдыха. 26-летняя Зепюр хорошо смотрится с Павлом. Эффектная артистка стала популярной после выхода драмы "Батальон". Российская актриса армянского происхождения также известна зрителям по ситкому "Бихэппи".

34-летний Прилучный признается: "Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив". Актер, как известно, не любит вдаваться в подробности частной жизни.

Только его развод с Агатой Муцениеце получился скандальным и громким. А все потому, что Агата закатила истерику и обвинила отца своих детей в побоях. Напомним, что экс-супруги прожили в браке десять лет. Вместе они воспитывали сына Тимофея и дочь Мию. Первое время после развода между звездами были напряженные отношения. Однако позже все же удалось наладить дружеское общение ради детей.