Словно и не было развода: Григорий Лепс воссоединился с женой

Анна и Григорий прожили вместе 20 лет. Фото: соцсети.

В прошлом году Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой. Супруги расстались, но, несмотря на это, продолжают совместно воспитывать троих детей. 20 мая дочь артиста Николь отметил день рождения – ей исполнилось 15 лет. В честь праздника дочери певец и его бывшая жена забыли былые обиды и воссоединились, устроив ей незабываемый вечер. Экс-супруги организовали красивый праздник и даже сфотографировались вместе с именинницей на память. Фотографией Лепс поделился в соцсетях.

На фото Григорий и Анна улыбаются и выглядят очень счастливыми, как будто и не было никакого расставания. В комментариях поклонники называют их самой красивой парой и надеются, что супруги помирятся и отменят развод.

В честь праздника дочери певец и его бывшая жена забыли былые обиды и воссоединились, устроив ей незабываемый вечер. Фото: соцсети.

59-летний музыкант прожил в браке с белокурой танцовщицей 20 лет. Мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря 2021 года. Телеведущая Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что Григорий Лепс развелся из-за романа с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Барановской.

Со своей будущей женой Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и его избранница поженились. Ради мужа Анна оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

От первого брака у Григория есть дочь Инга. Девушка училась в Великобритании и Нью-Йорке, где получила диплом актрисы. Она снимается в клипах, пишет сценарии. Недавно наследница звезды вышла замуж за начинающего режиссера Михаила Плутахина. Свадьба прошла скромно, в узком кругу.

- Очень приятный парень, очень хороший во всех отношениях, воспитанный, грамотный. Я думаю, у него большое будущее, - сообщил после свадьбы Лепс журналистам.