Только не пей: В парках Торонто запретили употреблять алкоголь

Этот закон, по словам жителей Торонто, нарушается на каждом шагу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия Торонто, одного из крупнейших городов Канады, после долгих дебатов пришла к выводу оставить в действии закон, запрещающий употребление алкоголя в общественных местах, в том числе, в парках и на пляжах.

С предложением об отмене закона, запрещающего канадцам насладиться бутылочкой пивка в компании друзей в парке, выступил член горсовета мэрии Торонто Джош Мэтлоу.

По его мнению, действующее правило просто несправедливо по отношению к людям, которые живут в квартирах и не имеют возможности выпить на свежем воздухе – для этого им как минимум надо уехать из города.

– Города подобного масштаба по всему миру, включая Монреаль, Ванкувер, Лондон, Париж и Сидней, разрешают жителям выпивать в парках, – заявил Мэтлоу.

В мэрии Мэтлоу выслушали, покивали, посовещались и оставили все как есть.

На самом деле, этот закон, по словам жителей Торонто, нарушается на каждом шагу, но формально любого гражданина, пойманного с открытой бутылкой алкогольного напитка, могут оштрафовать на $300, поскольку иметь в своем распоряжении открытую тару с любым алкоголем запрещено.

Мэр Торонто Джон Тори предложил свой вариант развития событий, согласно которому, для решения вопроса необходимо собрать все данные и представить предложения о том, как может выглядеть употребление алкоголя на пляжах и в парках. В лучшем случае отчет по этому вопросу на стол градоначальнику ляжет где-то через год.

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