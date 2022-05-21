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В мире21 мая 2022 5:00

Только не пей: В парках Торонто запретили употреблять алкоголь

Спорный канадский закон продолжит действовать
Юрий МАЙБОРОДА
Этот закон, по словам жителей Торонто, нарушается на каждом шагу

Этот закон, по словам жителей Торонто, нарушается на каждом шагу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия Торонто, одного из крупнейших городов Канады, после долгих дебатов пришла к выводу оставить в действии закон, запрещающий употребление алкоголя в общественных местах, в том числе, в парках и на пляжах.

С предложением об отмене закона, запрещающего канадцам насладиться бутылочкой пивка в компании друзей в парке, выступил член горсовета мэрии Торонто Джош Мэтлоу.

По его мнению, действующее правило просто несправедливо по отношению к людям, которые живут в квартирах и не имеют возможности выпить на свежем воздухе – для этого им как минимум надо уехать из города.

– Города подобного масштаба по всему миру, включая Монреаль, Ванкувер, Лондон, Париж и Сидней, разрешают жителям выпивать в парках, – заявил Мэтлоу.

В мэрии Мэтлоу выслушали, покивали, посовещались и оставили все как есть.

На самом деле, этот закон, по словам жителей Торонто, нарушается на каждом шагу, но формально любого гражданина, пойманного с открытой бутылкой алкогольного напитка, могут оштрафовать на $300, поскольку иметь в своем распоряжении открытую тару с любым алкоголем запрещено.

Мэр Торонто Джон Тори предложил свой вариант развития событий, согласно которому, для решения вопроса необходимо собрать все данные и представить предложения о том, как может выглядеть употребление алкоголя на пляжах и в парках. В лучшем случае отчет по этому вопросу на стол градоначальнику ляжет где-то через год.

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