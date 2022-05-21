Маск ошибся: фейков в Twitter даже больше, чем он предполагал

Маск предположил, что ботами является до 20% всех аккаунтов и притормозил завершение сделки по покупке Twitter Фото: REUTERS

Аудит соцсети Twitter, проведенный компанией-разработчиком софта SparkToro, выявил, что среди более чем 22 миллионов подписчиков действующего президента США Джо Байдена боты составляют около 11 миллионов.

У самого Илона Маска, который пока еще планирует покупать компанию, дела обстоят еще интересней – порядка 70% аккаунтов в Твиттере, подписанных на главу Tesla и SpaceX, являются фейковыми.

Ранее Маск предположил, что ботами является до 20% всех аккаунтов и притормозил завершение сделки по покупке Twitter за $44 миллиарда. Причем миллиардер во всеуслышание заявил, что руководство социальной сети отказывается предоставлять данные аудита.

– Мое предложение было основано на документах Twitter SEC. Генеральный директор Twitter публично отказался предоставить результаты аудита компании. Эта сделка не может продвигаться вперед, пока он этого не сделает, – сказал Маск.

После анализа аудитории самого Маска в SparkToro заявили, что из почти 93,5 миллиона подписчиков самого богатого человека в мире до 70% могут быть фальшивыми, т.е. на самом деле «не просматривающими записей».

При этом в компании отметили, что такое количество ботов является обычным делом, когда вопрос касается подписчиков известных людей.

В Twitter заявили, что ежедневно блокируют до полумиллиона аккаунтов, с которых распространяется спам, а также несколько миллионов учетных записей, которые выглядят подозрительно.

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