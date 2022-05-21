Берлускони заявил, что Украина должна принять условия России

Экс-премьер считает, что отправка оружия на Украину никоим образом не способствует решению существующей проблемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал Евросоюз приложить усилия и убедить Киев принять условия Москвы. Таким образом, по мнению политика, стороны можно будет вернуть за стол переговоров и в ближайшее время урегулировать военный конфликт.

– Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина, – заявил Берлускони.

Кроме того, экс-премьер считает, что отправка оружия на Украину никоим образом не способствует решению существующей проблемы. Такого же мнения придерживается и ряд лидеров политических партий Италии, входящих в правительственную коалицию.

Специальная военная операция начата Россией на Украине 24 февраля 2022 года после официального признания Донецкой и Луганской Народных Республик. Основной целью спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, стала «защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

Кроме того, российские войска на Украине решают вопросы денацификации и демилитаризации Незалежной, а одним из требований к украинской стороне является отказ от вступления страны в НАТО, поскольку расширение Североатлантического альянса на восток представляет прямую угрозу Российской Федерации.

Сильвио Берлускони, четырежды возглавлявший правительство Италии, известен как убежденный сторонник российского президента, ратовавший за налаживание добрососедских и экономических отношений между странами. Например, с 1994 года, когда Берлускони впервые занял кресло премьер-министра Италии, до 2011 года, когда ему пришлось под давлением принять решение об отставке, товарооборот между Италией и Россией вырос более чем в 10 раз.

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