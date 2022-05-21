«Союзники тянут время и ждут прекращения огня»: На Украине обрушились с отповедью на министра обороны Германии

Кулеба разгневан на Ламбрехт. Украина теряет терпение с Германией Фото: REUTERS

Во внешнеполитическом ведомстве Украины раздрай. Глава МИД Дмитро Кулеба заявил, что НАТО, как организация, не сделала ровным счетом ничего, чтобы помочь Украине в нынешней ситуации. Такими темпами и до отрицания необходимости вступления в альянс недалеко.

Впрочем, со своим шефом тут не согласился посол Украины в Германии, одиозный и прославившийся своими совсем не дипломатичными эскападами Андрей Мельник.

- Этот кризис также показывает, что НАТО есть и останется единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения должен продолжаться, и Украина также должна присоединиться к этому альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые думают. Не сейчас, в разгар конфликта, а, возможно, сразу после него, - объяснил свою позицию по этому вопросу Андрей Мельник в интервью RND.

Просто удивительно. Мельник с Кулебой словно бы поменялись амплуа. Глава МИД Украины словно с цепи сорвался, он теперь вовсю крушит немцев за пассивное поведение и даже в разговоре с министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт потерял все берега. О чем тут же сообщила газета Welt.

- Кулеба разгневан на Ламбрехт. Украина теряет терпение с Германией, - отметило издание и уточнило, что эту информацию ему подтвердили и в Киеве. - У главы МИД Украины в разговоре с Кристин Ламбрехт лопнуло терпение. Как сообщили в Киеве, между Кулебой и Ламбрехт произошел резкий разговор. Кулеба приехал в Германию и в личной беседе попросил Ламбрехт дать честный ответ относительно поставки обещанных танков "Гепард".

Говорят, что Кулеба так разбушевался, что даже позволил себе накричать на госпожу Ламбрехт. Еще раз. Кричать. На белую немецкую госпожу.

- Либо недостающие до сих пор боеприпасы для танков должны быть быстро организованы. Либо вы должны наконец, признать, что тема снята со стола и что вы сосредоточены на "новом проекте", - заявил Кулеба Кристин и объявил "строгий выговор". - Нехорошо что-то объявлять, зная, что боеприпасов нет.

Фактически в ответ канцлер Германии Олаф Шольц наконец-то объявил, что первые 15 зенитных установок "Гепард", которые и стали камнем преткновения, будут поставлены в середине июля. Правда, для них есть всего 60 тысяч снарядов, подходящих по калибру в 35 мм. То есть всего по 4 тысячи снарядов на установку. Это было бы много, но дело в том, что "Гепард" – это спаренная зенитная установка автоматических пушек. Скорострельность каждой из которых 550 выстрелов в минуту. То есть вся ЗСУ отстреливает в минуту 1100 снарядов.

Киев воспринял такое обещание и по времени поставок, и по объемам не иначе, как тяжелое оскорбление.

- Cкладывается впечатление, что канцлер не хочет поставлять" тяжелое вооружение Украине", - поддержал своего шефа Андрей Мельник. - Все выглядит так, будто Германия "тянет время и ждет прекращения огня". Тогда давление на Германию спадет и больше не нужно будет принимать смелых решений.

Неужели дошло, что Берлин совсем не горит желанием вписываться за Украину и таскать для нее "каштаны из огня"? Но даже если дошло, это вовсе не означает, что представители Незалежной убавят громкость или смягчат тон в своих заявлениях.

А бить немецких партнеров украинцы еще не пробовали? Вдруг да поможет?

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