Билл Гейтс предсказал пандемию оспы. Новая болезнь – план «кукловодов»?

Билл Гейтс говорил, что следующей будет оспа. Какой провидец, а? Фото: REUTERS

Мир в ужасе ждет пандемии оспы. Пока болеют единицы и десятки, но все уверены, что через неделю их будет десятки тысяч. А раз уверены, так и будет. И как тут не вспомнить, что в разгар ковида основатель Microsoft, миллиардер, филантроп и просто прекрасный человек Билл Гейтс говорил, что следующей будет оспа. Какой провидец, а?

С улыбкой на лице

Тогда он фактически признал, что вирус обезьяньей оспы, который сегодня косит западный мир, создан искусственно. Он назвал происходящее «играми». В первую очередь будут атакованы аэропорты – а они уже и атакованы. Именно там собираются люди, которые потом едут в разные концы света. Идеальная мишень. Оспа – это не «корона», говорит Гейтс, и прям улыбается в этом месте. Говорят, что от оспы умирает каждый десятый. Нет, каждый третий, поправляет Гейтс. И призывает правительства вместе с ВОЗ потратить миллиарды долларов (почему не триллионы) на борьбу с такими «игроками». Что это за безумие? Откуда он это знает? Кто такие «игроки», во что и ради чего играют? Почему медики, тот же ВОЗ, все отрицает?

Да вспомните хотя бы историю с ковидом. Фактов, что это – искусственная зараза, было миллиард. Писали даже, как, кто, где и когда (было, правда, несколько версий, но все убедительная, одна-то точно правдивая). Нет. Вот уперлись, нет и все. Вирус естественный. Посадили мир на карантин. Минус миллионы жизней. И все равно – ни тебе международной правдивой комиссии, ни выведенных на чистую воду фармацевтов, ничего. Только очень странные заявления того же Гейтса и прочих, вроде бы не имеющих касательства к делу, людей.

Странные капсулы

А вот и ответ, наверное. Накануне «обезьяньего» безумия, прошлой осенью, возле исследовательского центра в Филадельфии, США, нашли флаконы. На них было написано «оспа» и «коровья оспа». Это добро просто валялось на свалке. К делу тут же подключили ФБР, и все, с концами. Возможно, вы подумали, что флаконы хранились в этом центре, и по глупости их выкинули. Так вот. Их там быть не должно. Да, лаборатории хранят образцы болезней. Но оспа – особо опасная. После того, как ее победили, хранить образцы разрешили только двум лабораториям в мире, одна в России, другая в Атланте. А причем тут Филадельфия?

Но и версия с биотеррористами какая-то нелепая. Скажем, украли. Видимо, в Атланте. Зачем выкинули? Почему именно в Филадельфии, у другого исследовательского центра? Нет, ребята, скорее всего никакие не террористы, а сам центр и выкинул. То есть хранил незаконно. Что-то с вирусом делал. А потом… Тут можно строить догадки. Честный сотрудник, несогласный с линией партии, выкинул, чтобы полиция нашла. Глупый сотрудник. Намеренный вброс – ищите в Филадельфии (а там нечего искать). И, пока ФБР ни шатко, ни валко, расследует, вирус – вон он, уже по сути началась пандемия.

Кто-то хорошо заработает (и мы знаем, кто)

Можно ли думать, что действуют одиночки и что это самодеятельность каких-то игроков, по выражению Гейтса? А вот смотрите. Истории с вирусом обезьяньей оспы от силы пара недель. Еще никто толком не заболел – там 10 человек, тут два. Тем не менее, уже заказано 13 миллионов доз вакцины. 13, товарищи, миллионов. Это очень хорошо для фармацевтической промышленности. Нет, мы ничего не утверждаем, конечно. Просто это действительно хорошие деньги и отличная возможность заработать. С лекарством, где одна доза стоит миллионы долларов, тоже можно хорошо заработать (хотелось бы узнать себестоимость препарата – цент? доллар?), но препаратов за миллион много не продашь. Тут можно продать много и многим.

Конец демократии. Конец цивилизации

Давайте погадаем, что будет. Будет пандемия. Будет закрытие границ. Но на этот раз все осложняется международной ситуацией. Опять же, накоплен колоссальный опыт, как держать миллионы людей в «цифровых наручниках». Западных людей, этих выросших в демократии и свободах граждан будущего, запрут по домам. Устроят несколько военных провокаций. Фактически отменят гражданскую власть. Навсегда, скорее всего. И в этой пустыне Илон Маск загоняет смертников на свои ракеты, чтобы они умирали на Марсе (а скорее даже по дороге туда).

И вот непонятно, чего не жилось—то. Зачем нужно все это. Вы же говорили, что США, ЕС – это такие прекрасные страны. Где так вольно дышит человек. Развивали бы дальше свои достижения. Волей-неволей поверишь, что западным миром кто-то управляет. Простите, конечно, за столь странное предположение. Ну а как еще это понимать?

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