Два случая обезьяньей оспы подтверждены в Австралии

По оценкам ВОЗ эффективность оригинальной противооспенной вакцины против нового вида составляет около 85% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу 20 мая Органы здравоохранения Австралии выпустили официальное заявление о том, что первые случаи обезьяньей оспы зафиксированы в двух штатах - один в Новом Южном Уэльсе и ещё один в Виктории.

Первый обнаружили в Сиднее у мужчины в возрасте 40 лет. В понедельник 16 мая он вернулся из Европы и вскоре почувствовал себя плохо – беспокоили сильная головная боль и воспалившиеся лимфоузлы. Мужчина отправился к врачу, и тот заподозрил оспу. Было назначено срочное тестирование.

После подтверждения диагноза австралиец и его партнёр были изолированы дома, уход и поддержку им оказывают врачи общей практики.

У второго пациента с оспой - ему 30 лет, и он также недавно вернулся из заграничной поездки – сразу по возвращении в Мельбурн из Лондона развились легкие симптомы. Он обратился за медицинской помощью. В данный момент парень находится в Больнице Альфреда под строгим наблюдением.

Между тем, органы здравоохранения Австралии связываются с пассажирами, которые летели теми же рейсами из Европы. Рассматривается применение вакцины для контактировавших с заболевшими.

Профессор Дэвид Чарке, заведующий кафедрой иммунологии и инфекционных заболеваний в Школе медицинских исследований Джона Кертина Австралийского национального университета, сказал, что та вакцина, которая ранее использовалась против чёрной оспы, может быть эффективной и сейчас, для обезьяньего вида.

Он также напомнил, что вакцина против оспы не использовалась человечеством уже несколько последних десятилетий. После того, как стало считаться, что болезнь полностью искоренена. Но возобновить производство вакцины не будет проблемой.

По оценкам ВОЗ эффективность оригинальной противооспенной вакцины против нового вида составляет около 85%.

Напомним, появление оспы обезьян в нескольких европейских районах за последние несколько недель вызвало большую озабоченность. Страны, в которых были зафиксированы случаи заболеваний – Великобритания, Португалия, Испания, Швеция, Бельгия и Италия. А с конца этой недели теперь и Австралия и США.

Впервые же вирус был обнаружен у обезьян в 1958 году в Африке. В настоящее время основным переносчиком считаются крысы.

НА ЗАМЕТКУ

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) опубликовало признаки, на которые следует обратить внимание при подозрении на обезьянью оспу:

- начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

- вскоре может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, затем распространяющаяся на другие части тела, включая половые органы.