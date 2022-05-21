Мир ждет «катастрофический голод», какого не было со времен Второй мировой войны

Многие страны зависят от российской и украинской сельскохозяйственной продукции Фото: Мария ЛЕНЦ

Миру грозит сильнейший продовольственный кризис и голод, какого не было со времен Второй мировой страны. Это не из очередного голивудского ужастика. Это из заявления министра Германии по вопросам экономического сотрудничества и развития Свеньи Шульце. И не он один об этом твердит. Из-за коронавируса, сильных засух, а теперь еще и спецоперации на Украине цены на продукты уже выросли на треть. Но это не предел, потому что (цитируем Шульце) «многие страны зависят от российской и украинской сельскохозяйственной продукции».

- Нет решения проблемы без возвращения на рынок продукции Украины, а также продукции и удобрений России и Белоруссии, - подтверждает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По оценкам этой организации, число голодающих в мире в 2022 - 2023 годах может вырасти на 8-13 млн человек. Это примерно две таких страны, как Оман или Ливия.

С грядущим голодом уже борются, кто во что горазд. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что пожертвовал деньги на покупку 12 миллионов обедов для бедных. А исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли через заблокированный в России Twitter требует от президента Владимира Путина помощи в вызволении 20 миллионов тонн украинского зерна, застрявшего в порту Одессы. К спасению этого же зерна подключился и президент Джо Байден. Утверждает, что в Америке «изучают способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен».

«КП» разбиралась, что же такое происходит.

А ВЕДЬ МИР ПРЕДУПРЕЖДАЛИ...

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН забила тревогу еще в марте. Подготовила специальный доклад с данными, насколько мир зависим от продукции из России и Украины.

Ситуация серьезная. Две наши страны - крупнейшие мировые экспортеры:

- пшеницы - за Россией первое место, за Украиной — пятое,

- ячменя - второе (Украина) и третье (Россия) места,

- кукурузы - третье (Украина) и пятое (Россия).

Еще на Украину и Россию по совокупности приходится около двух третей от всего мирового экспорта подсолнечного масла. Плюс Россия - второй крупнейший (после Канады) поставщик рапсового масла.

По данным, которые приводятся в докладе ФАО, более 50 стран критично зависят от экспорта пшеницы из России и Украины - на обе страны вместе там приходится более трети поставок. А почти в трех десятках стран - более половины (см. «Только цифры»). Особые тревоги у экспертов ФАО вызывают страны Северной Африки, Восточной и Центральной Азии. Поскольку они вряд ли смогут позволить себе закупить более дорогую пшеницу в других местах.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Потому что Россия - крупнейший поставщик удобрений, от которых зависит урожайность у всех производителей зерна. Около 25 стран более трети всех важнейших удобрений получали именно из России.

Выводы аналитиков ФАО (к которым, впрочем, не очень прислушались): нужно сделать все возможное, чтобы поставки из России и Украины на мировые продовольственные рынки не прекращались. В частности, не вводить против России какие-то торговые ограничения, которые будут мешать экспорту из нашей страны зерновых и удобрений. Их вроде как и не вводили. Но...

ЦЕНЫ, ВПЕРЕД

- Проблемы на глобальных рынках продовольствия начались еще в пандемию — из-за закрытых границ, нарушенной логистики, оттока части трудовых ресурсов, занятых обычно в сельском хозяйстве, - рассказывает «КП» уже отечественный эксперт, директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Не успел мир от этого оправиться, как - новые сложности, которые вызвали еще больший рост цен.

Формально санкции на сельхозпродукцию не распространяются.

- Поставки из России идут. Но у нас возникли большие проблемы с отгрузкой зерна — даже в рамках той квоты, которую установило правительство (введена в середине февраля до конца июня для защиты внутреннего рынка - были опасения, что наши экспортеры слишком обрадуются растущим мировым ценам и переусердствуют с продажами, как уже было с сахаром и металлами- Ред.). Стало невозможно зафрахтовать суда, застраховать груз даже за повышенную комиссию. А западные порты так начали трактовать санкции, что расширили их вообще на все, что связано с Россией, - говорит Тихонов.

Идут поставки и с Украины. Наземным транспортом через Польшу, Молдавию, Румынию из страны вывозится 1-1,5 млн тонн в месяц.

Но в итоге на рынке возникла ситуация, когда слишком много стран нервничает, доедет ли к ним зерно от привычных поставщиков, с какими приключениями и по какой цене.

А тем временем стоимость главной зерновой культуры — пшеницы — с начала января 2022 года по середину мая увеличилась более чем на 60%.

- Ряд стран уже обратился за кредитами во Всемирный банк на закупку пшеницы из-за взлетевших цен на рынке, - констатирует специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

- Например, Египет, один из самых крупных покупателей российского и украинского зерна, в этом сезоне впервые закупил партию более дорогой индийской пшеницы - боятся, что им не хватит, - утверждает Анатолий Тихонов.

С индийской пшеницей, однако, уже тоже возникли проблемы. В середине мая власти страны ввели ограничения на ее экспорт из-за заботы о собственной продовольственной безопасности - боятся резкого взлета цен на внутреннем рынке. На этом фоне на европейских биржах цены на пшеницу устремились к новым рекордам — за день подскочили сразу на 6%.

Но и это еще не апокалипсис. Его пока только ждут.

- Если в этом году ситуация еще более-менее будет внятной, то начиная с зимы расклад может серьезно ухудшиться, причем как в беднейших странах - в частности, на африканском континенте - там и в самой Украине, откуда в срочном порядке вывозится зерно, - прогнозирует Глеб Финкельштейн.

ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ

- Началась посевная, а мир к ней не готов, - сокрушается Анатолий Тихонов. - Газ, который является основным источником для производства аммиака и селитры, подорожал в разы. Стоимость минеральных удобрений к посевному сезону во всем мире оказалась невероятно высокой. Поэтому многие фермеры и в Бразилии, и в Европейском союзе, и в других регионах не смогли воспользоваться удобрениями в должной мере. Что это значит? Это потеря урожайности на 20-30% минимум.

По прогнозу Минсельхоза США, мировое производство пшеницы в новом сельхозсезоне 2022-2023 (сельхозсезон считается с июля по июнь) снизится впервые за последние четыре года - на 4,5 млн тонн. А потребление фуражной (кормовой) пшеницы - на 7,5 млн. Последняя цифра крайне важна, потому что автоматом означает снижение производства мяса и молока и рост цен на них (см. «Вопрос на засыпку»).

Украина в новом сезоне практически уйдет с рынка, поскольку соберет в лучшем случае половину обычного. Урожай в Евросоюзе по совокупности тоже сократится.

Только несколько стран, по американским прогнозам, в нынешней ситуации имеют шансы нарастить производство зерна. Среди них собственно Штаты, Канада и Россия. Российские власти прогнозируют в нашей стране рекордный урожай зерновых в 130 млн тонн, из них 87 млн тонн пшеницы. В прошлом сезоне было 120 млн тонн зерна и 76 млн тонн пшеницы. США нарастят «добычу» пшеницы до 47 млн тонн (+2,2 млн), Канада - до 30 млн тонн (+11,4 млн).

Многие западные СМИ комментируют этот расклад так: зерно окончательно стало вопросом политическим.

ЖДЕМ НОВОЙ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»?

Крупнейшие международные организации, включая Всемирный банк и ВТО, еще в апреле призвали готовиться к голодным бунтам в беднейших странах. Да и не в самых бедных, но переживающих финансовые сложности, недовольство растет тоже. Зарубежные СМИ пестрят сообщениями: в Тунисе дефицит манки и муки, в Египте подорожал хлеб, Алжир вводит ограничения на экспорт продуктов из пшеницы, чтобы сохранить запасы… А в Йемене, где идет война, ООН прогнозирует «голод катастрофических масштабов» для 161 тысячи жителей.

Не только эксперты, но и западные политики вспоминают ситуацию, когда резкий рост цен на пшеницу в 2008 году вызвал в некоторых странах беспорядки и перевороты, прозванные потом «арабской весной». С 2010 по 2012 год произошли революции в Тунисе, Египте и Йемене, начались войны в Ливии и в Сирии. Из-за протестов трясло Алжир, Ирак, Иорданию, Марокко, Оман и еще целый ряд стран.

В нынешней ситуации первой ласточкой стали протесты на Шри-Ланке из-за ухудшения условий жизни — в том числе нехватки топлива и роста цен на еду. Страна зарабатывала в основном на зарубежном туризме, а в пандемию поток упал, а соответственно, и нет доходов для закупки всего необходимого по выросшим ценам.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему голод связывают именно с нехваткой зерновых?

Нет, дело не только и не столько в хлебе. Главная проблема заключается в том, что удорожание зерновых тянет за собой рост стоимости всех продуктов животноводства.

- В птицеводстве 70% себестоимости кормов - это зерно, в свиноводстве - 60% с небольшим, - говорит Анатолий Тихонов. - Плюс, конечно, дорогая пшеница - это и дорогая мука и все, что из нее делается. По совокупности получается разгон инфляции по всей пищевой цепочке.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Страны, наиболее зависимые от поставок пшеницы из России и Украины...

Эритрея - 100% (53% -российские поставки, 47% - украинские)

Казахстан — почти 100% (преимущественно Россия*)

Монголия — почти 100% (Россия)

Армения — почти 100% (Россия)

Азербайджан — 95% (Россия)

Грузия — 93% (Россия)

Сомали — 92% (43% - Россия, 49% - Украина)

Сейшельские острова — 91% (Украина)

Беларусь — 86% (Россия)

Киргизия — 86% (Россия)

Турция — 85% (68%-Россия, 32% -Украина)

Демократическая республика Конго — около 85% (преимущественно Россия)

Финляндия — 81% (Россия)

Ливан — 74% (12% - Россия, 62% - Украина)

Мадагаскар — 74% (50% - Россия, 24% - Украина)

Египет — 72% (45% - Россия, 27% - Украина)

Бенин — 68% (Россия)

Албания — 65% (58% - Россия, 7% - Украина)

Конго — 62% (Россия)

Танзания — 61% (48% - Россия, 13% - Украина)

Ливия — 61% (22% - Россия, 39% - Украина)

Пакистан — 60% (22% - Россия, 38% - Украина)

Либерия — 59% (Россия)

Руанда — 58% (Россия)

Намибия — 58% (Россия)

Сенегал — 55% (53% - Россия, 2% - Украина)

*доля Украины мала — в пределах 1-1,5%

…и от российских удобрений

Монголия — 98%

Беларусь — 94%

Финляндия — 79%

Казахстан — 74%

Эстония — 73%

Молдова — 72%

Азербайджан - 66%

Киргизия — 62%

Сербия — 56%

Латвия — 55%

Гондурас — 51%

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Крупнейшие покупатели российского зерна…

Страна Объем закупок, $ млн

1. Турция 2410

2. Египет 1555

3. Саудовская Аравия 452

4. Азербайджан 305

5. Нигерия 254

6. Ливия 250

7. Казахстан 244

8. Латвия** 223

9. Судан 203

10. Бангладеш 190

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК за 2021 год

…и украинского зерна

Страна Объем закупок, $ млн

1. Китай 2550

2. Египет 1390

3. Турция 918

4. Индонезия 750

5. Испания 645

6. Нидерланды 552

7. Иран 533

8. Пакистан 355

9. Ливия 342

10. Тунис 306

По данным украинского Национального научного центра «Институт аграрной экономики» за 2021 год.

* Статистика учитывает ту из стран Евросоюза, где груз пересек таможенную границу.