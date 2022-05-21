Шантажировать Россию стало страшно

На недавней встрече глав дипломатических ведомств "Большой семерки" министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок охладила некоторые "горячие головы" Фото: REUTERS

Европа и США заблокировали российские золотовалютные резервы примерно на сумму в 300 млрд. долларов. И сейчас на них очень много охотников. На них облизываются в Вашингтоне, хотя для США это ничтожная сумма на фоне долгов в 30 триллионов долларов. На них уже готовы наброситься в Киеве, считая их своей законной добычей. Но вот какая незадача – всем им придется, как минимум, подождать в очереди. Буквально давеча необходимость инвестиций на сумму в 300 миллиардов, правда, евро озвучила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских ресурсов. По ее словам, такая сумма необходима, чтобы обеспечить переход к независимости от российских поставок энергоносителей к 2027 году. Не правда ли, какое забавное случайное совпадение?

Помните детскую считалочку? Мы делили апельсин, много нас, а он один. А тут прямо не апельсин, а арбуз какой-то. Но на всех все равно не хватит. Даже при условии, что операцию удастся провести в юридическом плане так, чтобы потом выиграть все судебные процессы. В том, что иски будут поданы, сомнений ни у кого нет. Как и в том, что перспективы у Европы и США их проиграть весьма велики.

На недавней встрече глав дипломатических ведомств "Большой семерки" министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок охладила некоторые "горячие головы". Обычно она говорит какую-нибудь глупость с умным видом, но тут объявила, что «доступ к замороженным денежным средствам России с юридической точки зрения совсем непростая задача». И попыталась свалить груз ответственности на кого-то другого из соседей. Заявив, что проще всего это будет сделать США и Великобритании с их прецедентным правом.

Министр финансов США тут же открестилась от такой "почетной " миссии.

- Идея ареста российских активов и передачи их Украине естественна с учетом огромных разрушений и затрат на восстановление, но в США такие действия были бы незаконны, - тут же парировала она предложение Берлина. - США не могут конфисковать активы Банка России, это невозможно и незаконно с юридической точки зрения.

А пока, мол, США и страны Евросоюза не конфисковали, а лишь заблокировали средства Банка России. Что, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Зачем они это сделали? Ответ прост и очевиден – чтобы попытаться шантажировать Россию. Ход не самый удачный. Во-первых, Россия может и ответить, что уже сейчас частично происходит, когда западные компании, уходя из России, либо продают свои доли и активы за бесценок, либо просто их теряют. А этот процесс может идти и более масштабно и активно. А, во-вторых, разница между блокированием и конфискацией на самом деле не такая уж и большая: в любом случае речь идет о нарушении права пользоваться своей собственностью по своему усмотрению – покушении на священную корову в основании всего западного мироустройства.

300 миллиардов международных резервов России не дают им спокойно жить. С одной стороны, им очень хочется. С другой – уже колется. С предложением передать замороженные активы в пользу Украины выступал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, и глава Минфина Германии Кристиан Линднер. С учетом принятого в США решения о 40 млрд. долларов помощи Украине, из которой до Украины дойдет не больше 1 доллара из десяти, замороженные активы тоже штука приятная до степени повышенного слюноотделения. Как заявил сенатор-республиканец, у Вашингтона сейчас таких денег нет. надо или по 500 баксов как-то незаметно конфисковывать у каждого американца, или занимать у Китая. А тут такая сумма, что и на Украину (вернее, на новые заказы американскому ВПК) хватит, и еще и "на булавки" останется. Намек Урсулы на 300 млрд. долларов России более, чем очевиден. Его и намеком уже трудно назвать. Совпали суммы, конечно же, случайно. И тоже "красиво" – обеспечить переход к независимости Европы от России на российские же деньги. Это как купить вредному соседу на его деньги пистолет, из которого он должен застрелиться.

Знаете, а у меня тут чисто случайно рояль в кустах стоит. Давайте, я вам сыграю.

Только вот придется обломаться. А Урсуле можно рекомендовать сосредоточить свое внимание, например, на другом пункте плана - обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах к 2029 году.

Благо, что Путин над Солнцем пока не властен и не может испортить в Европе погоду, чтобы солнечные батареи оказались бесполезны или, по крайней мере, малоэффективны.

Или к тому году уже сможет?

А вдруг уже?