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В мире21 мая 2022 8:15

Шантажировать Россию стало страшно

Европу и США обуяла охота на российские активы. Сдерживает осознание бесполезности затеи и страх перед ответом Москвы
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
На недавней встрече глав дипломатических ведомств "Большой семерки" министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок охладила некоторые "горячие головы"

На недавней встрече глав дипломатических ведомств "Большой семерки" министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок охладила некоторые "горячие головы"

Фото: REUTERS

Европа и США заблокировали российские золотовалютные резервы примерно на сумму в 300 млрд. долларов. И сейчас на них очень много охотников. На них облизываются в Вашингтоне, хотя для США это ничтожная сумма на фоне долгов в 30 триллионов долларов. На них уже готовы наброситься в Киеве, считая их своей законной добычей. Но вот какая незадача – всем им придется, как минимум, подождать в очереди. Буквально давеча необходимость инвестиций на сумму в 300 миллиардов, правда, евро озвучила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских ресурсов. По ее словам, такая сумма необходима, чтобы обеспечить переход к независимости от российских поставок энергоносителей к 2027 году. Не правда ли, какое забавное случайное совпадение?

Помните детскую считалочку? Мы делили апельсин, много нас, а он один. А тут прямо не апельсин, а арбуз какой-то. Но на всех все равно не хватит. Даже при условии, что операцию удастся провести в юридическом плане так, чтобы потом выиграть все судебные процессы. В том, что иски будут поданы, сомнений ни у кого нет. Как и в том, что перспективы у Европы и США их проиграть весьма велики.

На недавней встрече глав дипломатических ведомств "Большой семерки" министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок охладила некоторые "горячие головы". Обычно она говорит какую-нибудь глупость с умным видом, но тут объявила, что «доступ к замороженным денежным средствам России с юридической точки зрения совсем непростая задача». И попыталась свалить груз ответственности на кого-то другого из соседей. Заявив, что проще всего это будет сделать США и Великобритании с их прецедентным правом.

Министр финансов США тут же открестилась от такой "почетной " миссии.

- Идея ареста российских активов и передачи их Украине естественна с учетом огромных разрушений и затрат на восстановление, но в США такие действия были бы незаконны, - тут же парировала она предложение Берлина. - США не могут конфисковать активы Банка России, это невозможно и незаконно с юридической точки зрения.

А пока, мол, США и страны Евросоюза не конфисковали, а лишь заблокировали средства Банка России. Что, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Зачем они это сделали? Ответ прост и очевиден – чтобы попытаться шантажировать Россию. Ход не самый удачный. Во-первых, Россия может и ответить, что уже сейчас частично происходит, когда западные компании, уходя из России, либо продают свои доли и активы за бесценок, либо просто их теряют. А этот процесс может идти и более масштабно и активно. А, во-вторых, разница между блокированием и конфискацией на самом деле не такая уж и большая: в любом случае речь идет о нарушении права пользоваться своей собственностью по своему усмотрению – покушении на священную корову в основании всего западного мироустройства.

300 миллиардов международных резервов России не дают им спокойно жить. С одной стороны, им очень хочется. С другой – уже колется. С предложением передать замороженные активы в пользу Украины выступал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, и глава Минфина Германии Кристиан Линднер. С учетом принятого в США решения о 40 млрд. долларов помощи Украине, из которой до Украины дойдет не больше 1 доллара из десяти, замороженные активы тоже штука приятная до степени повышенного слюноотделения. Как заявил сенатор-республиканец, у Вашингтона сейчас таких денег нет. надо или по 500 баксов как-то незаметно конфисковывать у каждого американца, или занимать у Китая. А тут такая сумма, что и на Украину (вернее, на новые заказы американскому ВПК) хватит, и еще и "на булавки" останется. Намек Урсулы на 300 млрд. долларов России более, чем очевиден. Его и намеком уже трудно назвать. Совпали суммы, конечно же, случайно. И тоже "красиво" – обеспечить переход к независимости Европы от России на российские же деньги. Это как купить вредному соседу на его деньги пистолет, из которого он должен застрелиться.

Знаете, а у меня тут чисто случайно рояль в кустах стоит. Давайте, я вам сыграю.

Только вот придется обломаться. А Урсуле можно рекомендовать сосредоточить свое внимание, например, на другом пункте плана - обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах к 2029 году.

Благо, что Путин над Солнцем пока не властен и не может испортить в Европе погоду, чтобы солнечные батареи оказались бесполезны или, по крайней мере, малоэффективны.

Или к тому году уже сможет?

А вдруг уже?

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