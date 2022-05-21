«Дядя Вова» или «РашенМак»: Пользователи Telegram предложили новые названия для русского «Макдоналдса»

Все-таки преемственность в таком деле очень нужна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпромторг в четверг запустил флешмоб. В своем телеграм-канале ведомство предложило всем желающим покреативить на тему нового названия для сети ресторанов «Макдоналдс». Под постом появилось около двух тысяч комментариев. И сотни вариантов. Как будет называться новая старая сеть? Когда откроется? И что будет в меню?

«ГУДБАЙ АМЕРИКА» И «РОСАППЕТИТ»

- Это был знатный мозговой штурм. Всем спасибо за участие и креатив, - заявили в пятницу в Минпромторге, завершая сбор предложений.

Новому владельцу будет из чего выбрать. Условно все варианты можно поделить на четыре группы.

1. «Мак» и что-то еще

Все-таки преемственность в таком деле очень нужна. Недаром во многих странах не разрешают использовать названия, которые очень созвучны каким-либо известным брендам. Последние даже судятся за это со своими мелкими конкурентами. Но все дело в размытой формулировке «до степени смешения», определить которую довольно сложно. Пользователи Telegram предложили такие варианты: «Смакъ», «РашенМак», «ВкусМак», «НашМак» и даже «ПутинМак».

2. Ура-патриотические

Здесь сложно определить, что стояло за креативом. То ли серьезно, то ли в шутку авторы предлагали назвать бывший «Макдоналдс»: «РосАппетит», «Гудбай Америка» и даже Zadonald’s.

3. Русско-традиционные

Здесь креатив тоже был так себе. Варианты крутились вокруг таких названий, как «Матрешка», «У дяди Вани», «Колобок», «Расстегай»

4. Другие

В этой группе полет фантазии был чуть лучше, но лично у меня явных фаворитов все равно не нашлось. «Быстроед», «Булкомяс», «Альтбургер» или «Дядя Вова». Как часто говорят заказчики дизайнерам, покреативьте еще.

Примечательно, что самым популярным оказался вариант «МакДак». Он был бы наиболее логичным. Стандартное сокращение, которое использовали почти все посетители. Но здесь есть юридическая проблема – этот товарный знак американская компания успела зарегистрировать на себя в 2021 году. И не факт, что разрешит его использовать новому владельцу сети.

ЧТО ВАЖНЕЕ – НАЗВАНИЕ ИЛИ ВКУС?

В этом четверг стало известно, что покупателем российских активов «Макдоналдса» станет новокузнецкий предприниматель Александр Говор. Он был одним из лицензиатов. По договору франшизы он управляет 25 ресторанами американской сети. Все они находятся в Сибири и, кстати, не прекращали свою работу все это время и не меняли название.

Приостановили деятельность только 700 с небольшим ресторанов, которые принадлежали американской компании напрямую. Они в основном находятся в центральной части России. Еще 132 точками управляли три крупных франчайзи, которые работали за Уралом.

Сумма сделки по покупке «Макдоналдса» в России не раскрывается. Все формальности будут улажены в ближайшие несколько недель. Название станет другим. Плюс, как сообщалось ранее, американская компания не даст использовать некоторые фирменные названия – например, бигмак. Все сотрудники останутся работать на прежних позициях. Условия их труда не могут меняться в течение двух лет. Кроме того, сохранятся все действующие обязательства перед поставщиками, арендаторами и коммунальными службами.

- Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы эта система с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала, - заявил в интервью ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В целом, смена собственника никак не должна отразиться на работе ресторанов. Подавляющее большинство продукции производилось внутри страны. Менеджмент полностью местный. Бизнес-модель отработана. Рестораны закрыты, но все оборудование и сотрудники остались. Да и сам предприниматель уже знает специфику работы в отрасли фастфуда.

Теперь главное – чтобы вернулись клиенты. Для этого, в первую очередь, необходимо не хлесткое название. А чтобы сохранилась потребительская культура. То самое соотношение «цена-качество-скорость», за счет которого американская сеть и стала мировым лидером фастфуда.

СПРАВКА «КП»

Сеть ресторанов «Макдоналдс» входит в топ-15 крупнейших работодателей России. Число сотрудников составляет 62 тысячи человек. Кроме того, есть много российских поставщиков. На их производствах заняты свыше 100 тысяч человек. Общая выручка «Макдоналдса» в 2020 году составила 114 млрд рублей. Компания работала в России 32 года.