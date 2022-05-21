Симптомы обезьяньей оспы: Семь явных признаков болезни

Обычно заражение происходит при тесном контакте с животными-переносчиками Фото: REUTERS

Не успели люди отойти от пандемии COVID-19, как медики забили новую тревогу. В ряде европейских стран (Великобритании, Португалии, Испании, Швеции, Бельгии, Италии, а теперь и в Австралии и США) распространяется малоизвестный людям вид оспы – обезьяний. Рассказываем о симптомах обезьяньей оспы и о том, как отличить болезнь от других вирусов.

ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ – ОБЕЗЬЯНЬЯ ОСПА?

Эта болезнь встречается главным образом в странах Центральной и Западной Африки и иногда заносится в другие регионы. Представляет собой зоонозный вирус - то есть, передается людям от нечеловекоподобных животных, в первую очередь, от крыс.

Этот вид оспы не относится к легко передаваемым. И, собственно, по этой причине люди так редко сталкивались с этим заболеванием.

ЭТО ТОЖЕ ОСПА? В СМЫСЛЕ, ТАКАЯ ЖЕ ОПАСНАЯ?

К счастью, обезьянья оспа отличается от оспы чёрной, или, иначе, натуральной.

Клинические проявления оспы обезьян обычно легкие. Коэффициент летальности медики оценивают в 3,6%. Как обычно, смертность выше среди детей и молодых людей, а также тех, у кого ослаблен иммунитет.

В целом же, большинство заболевших обезьяньей оспой людей выздоравливают в течение нескольких недель.

ЧЕМ ОБЕЗЬЯНЬЯ ОСПА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ COVID-19?

Оспа обезьян – это вирус, который ДНК-структурно связан с обычной оспой, но отличается более легким течением болезни. И низкой (сравнительно) смертностью. Тем не менее, оба вида оспы относятся к группе ортопоксвирусов или поксвирусов (виды вирусов, связанных с животными).

В отличие от COVID-19, обезьянья оспа не так легко передается от человека к человеку. Считается, что её вирус-возбудитель имеет умеренную трансмиссивность (передачу) среди людей.

Обычно заражение происходит при тесном контакте с животными-переносчиками или при очень тесной связи с зараженным человеком. Высоким считается риск передачи во время полового акта – и низким во всех остальных случаях.

ЧЕМ ЭТА ОСПА ОСОБЕННАЯ?

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), это первый случай, когда болезнь была обнаружена в Европе «без известных эпидемиологических связей с Африкой».

Передача обезьяньей оспы между людьми в основном происходит воздушно-капельным путем или через жидкости (сперма, слюна). Поскольку капли не могут распространяться на большие расстояния, то основная часть заражений происходит во время тесного контакта человека с уже заболевшим. В недавно выявленных случаях сообщалось о преобладании поражений в области гениталий.

КАКИЕ СИМПТОМЫ ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ОСПЫ?

Симптомы обезьяньей оспы включают:

- лихорадку,

- головную боль,

- мышечные боли,

- боли в спине,

- увеличение лимфатических узлов,

- озноб и истощение,

- часто появляется сыпь, она начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая половые органы.

Сыпь проходит разные стадии и может выглядеть как ветряная оспа или сифилис, прежде чем, наконец, образуется струп (корочка). Со временем он постепенно отпадает, и с этого момента пациент перестаёт считаться заразным.

Инкубационный период обычно составляет от 6 до 16 дней, редко может достигать 21 дня.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Обезьянья оспа была выделена в отдельное заболевание и так названа в лаборатории Государственного института Копенгагена в 1958 году. У людей впервые выявлена в 1970 году в Демократической Республике Конго.

Первый известный случай заболевания на другом континенте был зарегистрирован в США в 2003 году.

История заболевания в Европе ведётся с 2018 года. Тогда в Великобритании было зарегистрировано 7 случаев обезьяньей оспы, в основном пациентами были люди, вернувшиеся из экзотических стран (чем и отличается нынешняя ситуация, когда люди подхватывают вирус уже в Европе).