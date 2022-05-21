США готовы пойти на нарушение устава НАТО ради исключения Турции

Позиция и претензии Анкары озвучены Фото: REUTERS

Отказ Турции одобрить заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО спровоцировал серьезную размолвку внутри альянса. Турция оказалась единственной страной, возражающей против увеличения количества стран-членов НАТО. В США даже заговорили о том, что Анкару необходимо исключить из организации, дабы турки не мешали НАТО расширяться.

Позиция и претензии Анкары озвучены: Швеция и Финляндия оказывают всяческую поддержку Рабочей партии Курдистана и сторонникам турецкого бывшего имама Фетхулаха Гюлена, которых турки определяют как террористов.

В настоящий момент ситуация в тупике: Устав НАТО требует единодушного одобрения каждой кандидатуры в качестве нового члена альянса.

Чтобы разрешить ее, американцы предлагают радикальное решение – исключить из НАТО Турцию. Такие предложения в отношении Анкары звучали и раньше – в 2016 году, когда Эрдоган подавил в Турции мятеж оппозиционеров, и тремя годами позже, когда турецкие войска вошли на сирийскую территорию.

Но в уставных документах НАТО исключение государства-члена из рядов этой организации и даже приостановка членства вообще никак не прописаны. Единственный вариант – это приостановка помощи союзнику, которая должна быть принята единогласно. Да и то при наступлении обстоятельств, когда «государство-член нарушает принципы Североатлантического договора, не защищает свободу своего народа, демократию и верховенство закона в своей стране».

Американский историй, профессор политологии Мичиганского университета Рональд Григор Сани считает маловероятным, что НАТО предпримет подобного рода радикальный шаг в отношении Турции.

- Турция играла важную роль на протяжении всей холодной войны. Играет она ее и сейчас из-за своего уникального географического положения. – выразил он свое мнение на страницах Newsweek. – Контроль над морскими проливами, расположение к югу от России и к северу от Ближнего Востока делают Турцию в НАТО более важным участником, чем даже многие другие государства-члены альянса с большей численностью населения.

Сани считает, что президент Турции Эрдоган хорошо понимает всю ценность и всю важность Турции и просто пытается получить что-то взамен одобрения вступления в НАТО Финляндии и Швеции.