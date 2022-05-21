Зеленский отказался от идеи вернуть Крым и Донбасс силой оружия

До наступления мира Зеленский готов убить еще неопределенно большое количество украинцев Фото: REUTERS

Концепция Киева изменилась. Как следует из последнего (к сожалению, только по времени) интервью Владимира Зеленского, ягодка, то есть он, созрела. Он выразил уверенность в том, что Украина победит, вот только новый вариант победы в его исполнении выглядит теперь иначе, чем пару месяцев назад. Это возвращение к границам Украины по состоянию на 24 февраля нынешнего года. То есть без Крыма и Донбасса.

При этом президент (пока еще) Украины обещает, что и Крым с Донбассом Украина себе вернет. Но это потом. Когда-нибудь. Если захочет. И если поможет Запад.

- Мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать, то есть ничего не отдать, - категорично заявил Зеленский журналистам, подтвердив бродившие по Киеву слухи, что он брал уроки красноречия у Виталия Кличко.

Но до наступления мира Зеленский готов убить еще неопределенно большое количество украинцев.

- Победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить, - объяснил он, как практически всегда в последнее время не до конца по смыслу понятно.

Насчет боев Зеленский явно не приврал. Его согревает мысль, что сейчас армия Украины в 6 раз больше, чем на момент начала боевых действий. По его словам, численность ВСУ в настоящее время превышает 700 тысяч человек, хотя на 24 февраля она составляла всего около 120 тысяч. Так что и планы министра обороны Резникова довести армию Украины до миллиона штыков можно считать вполне реалистичной. Вот только возникает закономерный вопрос – зачем? Единственный ответ, который выдерживает мало-мальскую критику подобного решения – чтобы экономика России надломилась, не в силах прокормить миллион военнопленных. При более глубоком подходе можно вспомнить, как немецкие военнопленные восстанавливали разрушенные советские города, тем самым окупая затраты на их содержание. А разрушили ВСУ на Донбассе немало. И не только на самом Донбассе, но и почти везде, где сейчас идут бои. Каждый оставляемый населенный пункт, будь то город или село, украинские военные стараются оставить в максимально непригодном для проживания виде, либо превращая гражданские объекты в законные военные цели, либо разрушая сами перед уходом.

Примечательно, что этот "нелох" в кресле президента Украины сам не понял, что признался – его армию перемалывает в разы меньшая по численности армейская российская группировка. Причем, делает это в наступательных боях. Напрочь отбрасывая известный постулат, что для наступления требуется, как минимум, трехкратный перевес в численности по сравнению с обороняющимися. Впрочем, легендарный комбат "Востока" Ходаковский сам удивился, когда выяснилось, что число обороняющихся на "Азовстали" было в разы больше тех, кто их там блокировал.

Зеленский готов согласиться теми предложениями, который Путин делал до начала военной фазы действий. Потребовались десятки тысяч убитых, миллионы беженцев, чтобы до него, как говорится, дошло.

Вот только Владимир Александрович совершенно зря надеется на тот исход, который он обрисовал журналистам. Потому что таким было первое предложение Владимира Владимировича – оставить Украину в тех границах. И на него Киев не согласился. Значит, оно утратило силу, и теперь будет, как будет.

Это уже не первый раз, когда задним числом другая переговорная сторона понимает, что надо было соглашаться на первое предложение Путина. Потому что оно практически всегда самое щедрое. Дальше условия начинают ухудшаться, как и варианты нового компромисса. И чем дальше, тем хуже они становятся.

Так что Владимир Александрович может не баловать себя запоздалыми фантазиями. Или он еще не отошел от поздравлений по случаю очередной годовщины вступления в должность, в которых ему объяснили, какой он умный, отважный, смелый, решительный, да и просто, в конце концов, красивый? Настолько захвалили, что он продолжает распространять лживую мантру про "эвакуацию" сдавшихся в плен на "Азовстали", приближая тем самым с каждой подобной ложью день своей собственной эвакуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны: территория "Азовстали" полностью зачищена от украинских националистов

Подземные сооружения советского предприятия, где прятались 2439 боевиков нацбата "Азов" перешли под полный контроль российских военнослужащих (подробнее)

Александр Ходаковский: Когда «азовцы» стали сдаваться, мы обалдели. Оказалось — их больше, чем нас!

Итоги битвы за Мариуполь. И что будет дальше (подробнее)