Именно из цехов Rheinmetall на Украину, согласно решению правительства ФРГ, должны отправиться 8 танков и 100 бронетранспортеров Фото: Shutterstock

И в Германии случается так, что взрослый мужчина вдруг внезапно куда-то исчезает. Почти всегда его находят – то у любовницы, то в каком-нибудь злачном местечке, да еще и в алкогольном или наркотическом угаре.

Когда в ФРГ несколько дней назад пропал 51-летний Торстен Куц, не только его близкие, но и спецслужбы всполошились не на шутку: Куц – генеральный директор крупнейшего в Германии оружейного концерна Rheinmetall.

Именно из цехов Rheinmetall на Украину, согласно решению правительства ФРГ, должны отправиться 8 танков Leopard 1 и 100 бронетранспортеров. Так что одной из главных версии, которую отрабатывали немецкие полицейские, была «рука Москвы». В Германии вполне серьезно предполагали, что Куц мог стать объектом похищения российских спецслужб.

13 мая Куц не явился на работу. В течение дня он не пришел ни на одну из рабочих встреч, которые были назначены ранее. Вечером его не оказалось дома. И полиция Касселя (федеральная земля Гессен) объявила Куца в розыск.

Его сотовый телефон был выключен. Удалось лишь установить, что в день пропажи Куц снял некоторую сумму наличных в банкомате. Это подтвердили и снимки с камер видеонаблюдения. После этого он как в воду канул.

Через четыре дня его нашли в машине, которая была припаркована рядом с ярмарочной площадью Касселя. Херр Куц был жив, но сильно пьян, причем настолько, что обнаружившие его полицейские вызвали врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии заявили, что США и НАТО спровоцировали конфликт на Украине, игнорируя интересы России

Junge Welt: США и НАТО спровоцировали конфликт на Украине, игнорируя интересы России (подробнее)