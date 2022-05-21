Командование «Азова» начало говорить правду: кого могут обличить сдавшиеся руководители нацбата

Аваков патронировал харьковских нацистов, а тем были его теневым силовым крылом в тех делах, к которым было неудобно привлекать официальную милицию Фото: REUTERS

А ТЫ НЕ ЛЕТЧИК

- Не делайте героев из дезертиров и бойцов, добровольно сдавшихся в плен, - помните это гордое заявление командиров "Азова" буквально за несколько дней до массовой сдачи в плен? Так они, помнится, прокомментировали попадание в плен настоящего командира 36-й бригады морпехов, попытавшихся улизнуть из "Азовстали". Всю стойкость и непоколебимость они истратили, по всей видимости, на ту речь. И теперь, по их же словам, Киеву не надо делать героев и из них самих. Тем более, делать из них "новых героев Брестской крепости", как уже пытаются представить некие товарищи и господа с низким уровнем социальной ответственности.

Тем более, как говорят некоторые осведомленные источники, командование тех же "азовцев" уже "поплыло" на первых же допросах и дает очень подробные показания. Не исключено, что мы еще увидим и услышим "Редиса", "Калины" и "Волыны" к ВСУшникам с призывом сдаваться в плен или к восстанию против Зеленского. Эдакий аналог антифашистской "Свободной Германии" а ля "Свободная Украина".

Будут или нет выступать в мегафон на баррикадах в Киеве Редис с Калиной или Калина с Волыной – это другой вопрос, но есть гораздо более важный и насущный. Вот эти командиры, сдавшиеся в плен – они верхушка нацистской гидры "Азова". Они – вершки, а корешки (во всех смыслах) сидят в Киеве. Не рядовые исполнители, пусть и на командных должностях, а руководители всего движения ("Азов" – это ведь не только конкретный этот пол в Мариуполе, это десятки его филиалов и клонов по всей Украине), идеологи, те, кто вкладывал свое человеконенавистничество в их головы, а они передавали эти идеи дальше вниз, по иерархической лестнице.

Гитлер, Геринг и Гиммлер с Геббельсом сами тоже никого во Второй Мировой лично не убивали. Как и журналист Юлиус Штрейхер, повешенный по приговору Нюрнбергского суда.

Именно по этой причине целый ряд киевских (и не только) "азовцев", деятелей, именующих себя политиками, не должны уйти от суда, а стать соседями сдавшихся командиров "Азова". Сначала в СИЗО. Потом – на скамье подсудимых.

О КОМ РЕЧЬ

В первую очередь, безусловно, о создателе и идеологе "Азова" Андрее Билецком. Он успел побывать даже депутатом Верховной рады Украины (2014-й – 2019 гг.) и руководит целой сетью нацистских организаций Украины. Билецкий неоднократно призывал к терактам на территории России, ко взрывам полицейских отделов в Москве и Санкт-Петербурге. Именующий себя "Белым вождем" (это "погоняло" стало его официальным), он засветился еще до Майдана в качестве соучастника жестокого избиения украинца за антинацистскую позицию.

Второй кандидат – экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Именно он, будучи губернатором Харьковской области, наладил деловые отношения с Билецкеим и его нацистской организацией, из которой позже и вырос "Азов". Аваков патронировал харьковских нацистов, а тем были его теневым силовым крылом в тех делах, к которым было неудобно привлекать официальную милицию – крышевание ларьков и киосков, поборы с нелегальных мигрантов, рэкет малого бизнеса. Став министром внутренних дел, Аваков лишь упрочил эти связи и вывел Билецкого на уровень страны, легализовав "Азов" и вытащив Билецкого из СИЗО.

Третье место оспаривают между собой Игорь Мосийчук и Антон Геращенко. Второй – основатель человеконенавистнического "Миротворца", принимавший активное участие в создании "Азова". Первый тоже не просто мерзкий тип, который прославился, расстреляв портрет Рамзана Кадырова. А бывший замкомбата "Азова", который вещал о заслугах нацбата в Иловайском котле. Хотя, по целому ряду свидетельств, роль "азовцев" сводилась к выполнению функций заградотрядов для подразделений ВСУ.

Есть еще бывший командир "Азова" Игорь Михайленко (позывной "Черкас") ставший комбатом после ухода "Билецкого". Его "подвиги" при штурме и последующей зачистке Мариуполя в июне 2014-го тоже хорошо известны.

Не так известен, но не менее "заслужен" лидер гражданского крыла "Азова" – начальник штаба организации "Национальный корпус", которая, в отличие от "Азова" запрещена в России, Максим Жорин. Именно он стал идейным вдохновителем зверских убийств шестерых активистов движения "Патриоты за Жизнь". И публично гордился этим.

Есть еще замкомандира "Азова" Вадим Троян, ушедший к Авакову в МВД и дослужившийся там до поста замминистра.

Не надо забывать и про другого идеологического вдохновителя и ярого русофоба Дмитро Корчинского, который, помимо всего прочего, еще и сооснователь запрещенной в России УНА-УНСО.

Уже объявлены в розыск по линии МВД два командира подразделения "Азова" в Харькове, которое называется "Кракен", Сергей Величко и Константин Немичев. Говорящее название отряда, особенно, если учесть, что оно сформировано из амнистированных специально для мобилизации уголовников.

Ну, и безусловно, должно найтись на скамье подсудимых место для тех, кто все эти годы финансировал "Азов", предоставляя им средства для вольготной и разгульной жизни – олигархов Игоря Коломойского. Рината Ахметова, бывшего донецкого губернатора Сергея Таруты. Хотя они и на дух не переносят друг друга, но "Азов" смог их объединить хотя бы в этом.

Безусловно, Волынский (Волына), Палмар (Калина) и Прокопенко (Редис) чувствуют себя в камерах СИЗО сейчас неуютно. В одиночестве, без верных друзей и коллег, которых явно заждались.

Дать им уйти от правосудия нельзя. Только одной скамьи подсудимых для такого показательного процесса, боюсь, явно не хватит.

P.S. Кстати, почему-то подумалось, что практически никто из вышеперечисленных и недели в подвалах "Азовстали" не просидел бы.

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