После сдачи боевиков с «Азовстали» иностранцы обсуждают в соцсетях их нацистские наколки/ Фото: t.me/rt_russian/111568

Казалось бы, на Западе должны неплохо понимать неонацистскую сущность украинского батальона «Азов».

В 2014 году британская The Guardian, проведя собственное расследование, написала, что «многие из членов «Азова» связаны с неонацистскими группировками».

В 2015 году представитель «Азова» в интервью западными СМИ подтвердил, что немалую часть членов подразделения составляют неонацисты.

В 2018 году Конгресс США отдельно оговорил запрет военной помощи «Азову» из-за идеологии, которую эта военная группировка проповедует.

Но всего этого западным гражданам оказалось мало. И с началом специальной военной операции российских войск на Украине об «Азове» в Европе и США заговорили как о героях.

Риторика изменилась после того, как в СМИ и соцсетях появились фотографии наколок, сделанных в разное время сдавшимися в плен боевиками «Азове».

И ранее о нацистской символике, которую в «Азове» не просто приветствовали, а еще и наносили на разные части тела в виде татуировок, писала та же The Guardian. Теперь же, вероятно, куда более внимательно рассмотрев многочисленные фотографии, на Западе всполошились. И стали, как минимум, недоумевать.

Люди активно комментируют фотографии набитой на плечи, кисти, спины боевиков нацистской символики.

- Я по-прежнему путаюсь: мы за или против нацистов? Можно мне письменный ответ?

- Ого, это же эсэсовская «мертвая голова»!

- До этих бойцов много лет никому не было дела. Даже наоборот – им помогали, предоставляли снаряжение, включили в состав регулярной армии.

Боевики националистического подразделения «Азов» и военнослужащие ВСУ, заблокированные на мариупольском предприятии «Азовсталь», начали сдавать в плен в начале прошлой недели. По данным Минобороны России, с 16 мая в ходе спецоперации сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Раненные доставлены в больницы, те, кому лечение не требуется перевезены на территории, контролируемые российскими войсками и частями Донецкой Народной Республики.

Киевские власти пытаются выдать массовую сдачу боевиков за победу Киева.

26 мая Верховный суд рассмотрит запрос Министерства юстиции России, в котором оно просит признать «Азов» террористической организацией и запретить ее деятельность в РФ.