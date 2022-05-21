«Королева безмозглая»: Ксению Бородину затравили после ее поездки на метро

Телеведущая Ксения Бородина. Фото: Даниил ОПАРИН

На днях Ксения Бородина спешила на марафон к Елене Блиновской. Боялась опоздать и поэтому поехала не на личном водителе, а на метро. Впервые за много лет. Поездка обернулась «кошмаром». Бородина попала в час пик. О ужас, кругом толпа народа. «Я адски злая», - записала она видео для своего микробога. Ей чуть не испортили укладку. Из подземки вышла в настроении «трындец! Чтобы еще раз такое!..

Еще большая досада ждала впереди, когда Бородина узнала, что ее водитель приехал на место раньше минут на 20.

Плохая привычка, воспитанная «Домом-2», сообщать о каждом своем вздохе, чихе или ином шептуне, обернулась кошмаром. Подписчики 39-летней телеведущей возмутились её снобизмом. И обстреляли её гневными комментариями: «Ты захотела унизить простых людей, королева безмозглая? Как будто с детства с водителем ездит, метро никогда не видела. Понторезка».

Тогда Бородина подтерла сториз и включила заднюю. Говорят, ее агент просил снять вызвавший столько возмущения в одном из пабликов пост за деньги. Но получилось только хуже. Бородина возмутилась реакцией тех, кого возмутила сама. И всколыхнула новую волну ненависти. Уж лучше бы мимо проехала.

Слово не воробей. Интернет всё помнят, подтирай за собой или не подтирай. Странно, что этого не знает Бородина, королева Инсты.

Самый мягкий эпитет, прозвучавший в ее адрес: «зажравшаяся овца». Имеющая 18,5 миллионов подписчиков, из которых 90% - те самые неудачники, которые обеспечивают ей колоссальные гонорары на рекламе. Нашлись, правда, и миролюбивые люди: давайте простим Бородиной ее пороки, не от большого ума. Не слишком ли ей много нашего внимания?...