Евросоюз «для бедных»: для Украины готовы создать целое «пространство», чтобы не принимать в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетовал на второсортное отношение к Украине со стороны ЕС. Фото: REUTERS

Мысль о том, что Евросоюз в очередной раз обманет Украину, пообещав ей блистательные европейские перспективы и долгожданное членство в ЕС, давно перестала быть оригинальной. Это уже стало суровой реальностью, а Украина как та бедная простушка, которую всякий пробует и хвалит, но замуж не берет, каждый раз "рада обманываться".

И вот опять… То есть не опять, а снова. Только-только Зеленского обрадовали после того, как он сдал опросник, что в июне ЕС даст ответ и проголосует, чтобы Украина стала не членом, а кандидатом в члены ЕС (причем, в этом статусе она могла бы находиться неограниченное время без всяких ограничений и перспектив). И тут председатель Евросовета Шарль Мишель, похожий на премьер-министра Украины Шмыгаля до степени смешения, в минувшую сред 18-го мая вдруг выступил с идеей создания "Европейского геополитического пространства". Это такой союз для недочленов ЕС, которые хотят, но не могут. Предполагается, что создание такого недо-ЕС должно удовлетворить притязания Украины, Грузии, Молдавии. Он, по мысли авторов идеи, будет открыт и для балканских государств.

Автор идеи, кстати вовсе не Шарль Мишель. Президент Франции Макрон с эротическим именем Эммануэль поднял эту тему еще 9 мая. Правда, в его исполнении недо-ЕС назывался несколько иначе – "Европейское политическое сообщество". Но суть идеи была именно такой. Чтобы ЕС мог заключать с этими странами выгодные для себя контракты и реализовывать нужные Брюсселю отношения. Обосновывал необходимость такой организации Макрон тем, что быстро вступить в ЕС у названных им стран не получится, а сам процесс может затянуться на большое количество лет.

Идею Макрона тут же подхватил самый неудачный, с точки зрения Киева, европейский политик – канцлер ФРГ.

- Мы все знаем — Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или даже нескольких лет, - согласился с президентом Франции Олаф Шольц.

И даже вроде бы верная союзница Киева Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, тут же отозвалась эхом на слова Макрона и Шольца.

- Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины - от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой "войны", в чём мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведёт необходимые экономические преобразования, - заявила эта бывшая гинекологиня (извините, феминитивы в Европе нынче в моде) в эфире немецкого телеканала ZDF.

Какой удар! Подлый и неожиданный. И даже не под дых или ниже пояса сзади, а прямо ниже пояса спереди. После окончания этой "войны", после проведения реформ после конфликта, после того, как Украине удастся восстановиться. И это после всех обещаний взаимности! На фоне таких обещаний русское "после дождичка в четверг" выглядит образцом конкретики.

Такие европейские инициативы снова вызвали горячее неодобрение в Киеве. Глава МИД Украины Дмитро Кулеба, который только что воспитывал немецкого министра обороны, выступил снова с критикой, на этот раз всего ЕС. Если говорить прямо, то он просто вышел из себя и, похоже, забыл вернуться.

- Европейский союз столкнется с моральным крахом, если не одобрит членство или хотя бы кандидатский статус Украины в июне, заявил Кулеба в интервью Bloomberg Television. - Искать способы сохранить лицо Путина — просто ложный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо. Украина не нуждается в суррогатах статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине.

Вот так вот веником да по наглой европейской морде. Так их, Дмитро! Громи, пока есть запал. Пусть знают, что в гневе ты страшен. Пусть почувствуют, что Фантомас Дмитро разбушевался.

Запал у Кулебы на этом не закончился.

- Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только воодушевило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев, - написал он чуть позже в своем официальном аккаунте в Твиттере.

Вот только не Украине решать, что ей нужно, а что нет. Как скажут, цыкнут, так и сделаете. И кроме себя, винить Киеву в этом некого.

Доктор сказал в морг, значит, в морг.