Звезда сериала "Солдаты" похудел на 15 килограммов к свадьбе с молодой избранницей

Вячеслав Гришечкин до похудения. Фото: кадр из сериала.

Звезда сериалов «Солдаты», «Маргоша» и «Сталин» Вячеслав Гришечкин в январе прямо во время спектакля позвал замуж продюсера Диану Бичарову. Спустя четыре месяца дата свадьбы еще не назначена, но 59-летний жених вовсю готовится к торжеству с избранницей, которая младше его на 26 лет. За последние месяцы актер скинул 15 лишних килограммов и заметно помолодел.

- Мне самому стало легче - появились силы, я полон энергии, - признался kp.ru будущий муж. - Мы вообще не сидим на месте: все время куда-то ходим, занимаемся спортом - с Дианой перед телевизором не полежишь. И за это я ей очень благодарен.

Актер старше будущей жены на 26 лет, но старается соответствовать. Фото: Личный архив героя публикации

Лишние килограммы ушли под чутким руководством невесты. В первую очередь, Диана записала актера в тренажерный зал, затем заставила отказаться от машины в пользу самоката. По выходным - обязательные прогулки на яхте, по будням - 10 000 шагов. А главное, будущие супруги строго считают калории: норма для невесты - 1200 ккал в день, для жениха - 1500.

Между тем, заявление в ЗАГС актер с молодой избранницей пока не подали - у Гришечкина идут съемки параллельно в нескольких проектах, плюс работа в театре.

- Дату свадьбы мы планируем объявить на моем юбилее: 28 июня мне исполнится 60 лет, - пообещал артист.

Напомним, последние годы звезда сериала "Солдаты" тяжело переживал личную утрату. В 2017 году любимая жена артиста скончалась от рака в возрасте 49 лет. Гришечкин, который винил в трагедии самого себя - мол, был слишком занят карьерой и не смог спасти любимую женщину, с тех пор впал в тяжелую депрессию. Лишь спустя четыре года, когда общие друзья познакомили его с Дианой Бичаровой - продюсером Гогена Солнцева, Дианы Шурыгиной и других скандально известных персонажей светской хроники, артист понял, что слишком рано поставил на себе крест.

Молодая невеста заставила актера "пересесть" на самокат. Фото: Личный архив героя публикации

В январе актер сделал любимой предложение во время спектакля, вручив ошеломлённой избраннице коробочку с помолвочным кольцом. Бриллианты общим весом в два карата оказались раритетом стоимостью 1,5 млн рублей - его актёр и страстный коллекционер антиквариата Гришечкин берег для особого случая.

- 14 января - важная для меня дата: ровно полгода нашим отношениям с Дианой, - рассказал тогда kp.ru счастливый жених. - Мы познакомились в мае, а 14 июля решили, что готовы к совместной жизни. Практически сразу я понял: безумно люблю эту женщину и хочу на ней жениться. А главное, я вижу, что это взаимно - мы единое целое.