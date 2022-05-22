Военная спецоперация на Украине 22 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на территории Украины специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 мая 2022 года.

В Министерстве обороны РФ заявили, что украинские боевики в населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики (ЛНР) устроили акцию, направленную на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

В Министерстве обороны РФ заявили, что из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины на территорию России были эвакуированы 18 873 человека, а всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 396 798 человек, из которых 234 762 ребенка.

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на которых видно, что у боевиков националистической группировки "Азов", сдавшихся в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, были обнаружены нацистские татуировки.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

21 мая:

23:51 Офицер США Риттер: Вашингтон на Украине повторяет "афганскую" ошибку

23:28 Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, которым на территории республики устанавливается курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну.

22:59 Трое мирных жителей погибли при ударе по поселку Белозерка в Херсонской области

22:37 Глава ДНР заявил, что среди сдавшихся в "Азовстали", по предварительным данным, есть иностранцы

22:03 Слуцкий заявил, что обмена боевиков "Азова" быть не может, а их судьбу должен решать трибунал