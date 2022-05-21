Герои спецоперации «Z»: старший сержант Антиптев уничтожил из пулемета Калашникова 20 украинских националистов

Продолжается российская спецоперация на Украине. Фото: REUTERS

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Эти документальные рассказы о подвигах российских военнослужащих не оставляют равнодушными читателей «Комсомолки». Они говорят, что украинские националисты все чаще используют элементы дистанционной диверсионной войны. Когда не хватает беспилотников в дело идут любые ухищрения, даже «фотоловушки», которые используют охотники.

Чаще всего националисты устанавливают их около перекрестков дорог в зоне действия сотовой связи, при этом минируют на неизвлекаемость минами направленного поражения МОН-50. Инженеры Росгвардии уже сняли более 20 заминированных «фотоловушек» националистов.

Фото: Минобороны РФ

Эти «фотоловушки» представляют собой закамуфлированные электронные устройства, оборудованные датчиком контроля движения, фотокамерой, средством навигации и связи, элементом электропитания. «Фотоловушка» фиксирует движение на трассе, посылает фотографию оператору, а тот принимает решение: подорвать фугасы на обочине или передать координаты цели артиллеристам.

ВОССТАНОВИЛ ПЕРЕПРАВУ ПОД АРТОБСТРЕЛОМ

Майор Артем Хлыновский

Майор Артем Хлыновский. Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе инженерно-саперного полка в условиях массированного применения противником минометных обстрелов заместитель командира понтонно-переправочного батальона майор Артем Хлыновский участвовал при развертывании, наведении и содержании переправы через реку в целях оперативного продвижения российских батальонно-тактических групп к позициям украинских националистов. В результате одного из залпов командир понтонно-переправочного батальона получил тяжелое ранение. Действуя решительно, Артем Хлыновский оказал первую медицинскую помощь командиру, чем спас ему жизнь, после чего взял управление батальоном на себя и продолжил наведение переправы. Действуя под огнем противника, Артем также получил осколочное ранение и был контужен в результате разорвавшегося рядом минометного снаряда, повредившего уже возведенную переправу. Понимая важность поставленной задачи, майор Хлыновский, не взирая на боль, продолжил руководить подчиненными, в результате чего силами батальона переправа была восстановлена. Мужественные и самоотверженные действия майора Хлыновского, а также профессионализм его подчиненных позволили успешно выполнить поставленную задачу, обеспечив продвижение подразделений и закрепление их на другом берегу».

НЕ ДОПУСТИЛ ПРОРЫВА БОЕВИКОВ

Младший сержант Максим Бервинов

Младший сержант Максим Бервинов Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Максим Бервинов, действуя в составе стрелковой роты, выполнял задачи по охране дорог, имеющих стратегическое значение для подвоза материальных средств на передовые позиции группировки войск. В ходе патрулирования местности, младшим сержантом Бервиновым было задержано 5 националистов, осуществлявших в гражданской одежде разведку местности, мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения, которые в последующем были переданы в органы контрразведки. Спустя несколько дней воспользовавшись темным временем суток, ДРГ националистов, в количестве до 25 человек, предприняла попытку прорваться в район, подконтрольный российским Вооруженным Силам. Максим Бервинов вместе с подчиненным отделением, грамотно выстроив оборону, вступили в бой с превосходящими силами противника. В ходе ожесточенного боя часть наступающих боевиков в количестве до 15 человек была ликвидирована. Оставшиеся боевики отступили, бросив раненых на поле боя. Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Бервинова и самоотверженности его подчиненных прорыва украинских диверсантов на позиции российских войск допущено не было. При этом в плен было взято 4 националиста».

МЕТКИЙ ПУЛЕМЕТЧИК ЛИКВИДИРОВАЛ 20 НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший сержант Александр Антипьев

Старший сержант Александр Антипьев. Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира взвода старший сержант Александр Антипьев вместе со своими подчиненными выполнял задачи по обеспечению безопасности при совершении марша бронетанковой техники. Продвигаясь по маршруту на боевой машине, Александр обнаружил на ответвлении от дороги группу украинских националистов численностью более 30 человек, вооруженных стрелковым оружием, гранатометами, ПТУР и кочующими пулеметами.

Не растерявшись в сложной обстановке, старший сержант Антипьев открыл огонь из курсового пулемета ПКТ по боевикам. Уничтожив гранатометчика и расчет ПТУР, Александр умело вел перекрестный огонь с националистами, в результате чего до 20 националистов были ликвидированы. Остатки группы националистов спешно покинули поле боя. Мужественные и профессиональные действия старшего сержанта Александра Антипьева обеспечили выход бронетехники в заданный район без потерь».

В СЕЛЕ НАШЛИ ПРИПРЯТАННЫЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕР

При проведении адресных мероприятий в Харьковской области росгвардейцы в течение трех дней обследовали более 150 домовладений и нежилых строений, задержали 9 подозреваемых в пособничестве ВСУ, захватили бронетранспортер противника, 122-мм гаубицу Д-30, 30-мм автоматическую пушку 2А72, крупнокалиберный пулемет.

Фото: Минобороны РФ

Также из схронов националистов военнослужащие Росгвардии изъяли 12 противотанковых управляемых ракет, переносной зенитно-ракетный комплекс, 3 огнемета, 2 ручных противотанковых гранатомета иностранного производства, 14 снарядов от реактивной системы залпового огня "Град", более 90 снарядов различного калибра, 20 ручных гранат и свыше 11 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского Минобороны России спортсмены паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

Фото: Минобороны РФ

Для проведения мастер-классов на территории Центрального военно-клинического госпиталя были размещены специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления с паралимпийскими видами спорта, такими как велоспорт, фехтование, настольный теннис, следж-хоккей, волейбол сидя и пулевая стрельба.

- Мы сегодня организовали мастер-классы, чтобы на примере наших спортсменов показать, что физическая культура и спорт способствуют скорейшей реабилитации, - обратился с приветственным словом к военнослужащим обратился президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Фото: Минобороны РФ

Чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы познакомили военнослужащих с некоторыми видами адаптивного спорта.

В числе прибывших чемпионов серебряные призеры XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи по следж-хоккею Вадим Селюкин и Владимир Каманцев, чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, чемпионка мира по волейболу сидя Иванова Татьяна Сергеевна и Окорокова Екатерина Сергеевна, чемпион мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин, а также тренера сборных команд России по представленным видам спорта.

Фото: Минобороны РФ

Спортсмены, тренеры сборных команд России и сотрудники Паралимпийского комитета России провели личные консультации и предоставили военнослужащим информацию о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах России.

СПРАВКА «КП»

Реабилитационно-образовательный центр создан по решению Министра обороны Российской Федерации для того, чтобы обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.

В программе поддержки военнослужащих также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.

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