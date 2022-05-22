«На все соглашусь со штампом в паспорте!»: Ольге Бузовой сделали предложение в Сочи

Ольга Бузова отмечала 18-летие карьеры
Фото: Личный архив
Как раз накануне спектакля «Мужчина нарасхват» Ольга Бузова отмечала 18-летие карьеры и вскользь обронила журналистам, мол, готова к семье и материнству, ждёт встречи с достойным мужчиной. И как наванговала.
Во время гастролей в Сочи, куда поющая теледива отправилась со спектаклем «Мужчина нарасхват», Бузовой сделали предложение руки и сердца прямо на сцене.
После спектакля на сцену поднялся с букетом алых роз симпатичный незнакомец, и преклонив перед красоткой колено, достал из кармана обручальное колечко.
- Мое сердце отдаю вам, - обратился мужчина к Бузовой.
Зал тут же разорвало от криков «Горько!»
Оля слегка опешила от неожиданности.
И поначалу не стала выходить из роли своей театральной героини, влюблённой в парня по имени Рудольф.
- Ой, у меня есть парень Рудольф, он байкер. У него большой мотоцикл,-засмущалась артистка.
А потом поблагодарив поклонника, бросила ему обнадеживающую фразу: «На все соглашусь со штампом в паспорте!»
За кулисы парочка ушла вместе. Кто знает, может это шапочное знакомство перерастёт во что-то большее.
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