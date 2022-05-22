В Израиле создали мороженое в честь интернет-мема

Новый сорт было решено запустить в производство

Житель Израиля Охад Раух от скуки начал дорисовывать к фотографиям самого обычного сорта мороженого фисташки, а заодно и придумывать своему изобретению названия.

Отредактированные фото он отправлял своим друзьям, те делились ими со своими знакомыми. И в результате на горячую линию фабрики по производству сладостей стали поступать звонки с одним-единственным вопросом – где можно приобрести мороженое «Хрустящее фисташковое».

О высоком спросе на выдуманную новинку стало известно руководству фабрики, которое решило рискнуть и начать выпускать фисташковое мороженое, передает YNet.

Перед этим технологи поэкспериментировали в лаборатории предприятия с мороженым и фисташками и получили, по их собственному признанию, ошеломляющий эффект.

Новый сорт было решено запустить в производство, а Охада пригласили для дегустации и выбора лучшего вкуса. Результат превзошел все ожидания: четверть миллиона порций разлетелись из магазинов за считанные дни, а восторженные покупатели начали вновь засыпать производителя письмами с благодарностями.

Сейчас в компании работают над выпуском новой партии фисташкового мороженого, чтобы удовлетворить спрос. А специалисты отмечают, что это редчайший случай, когда не под готовый товар придумывают оригинальную рецептуру, а идут в противоположном направлении.