«Аллигаторы» видят националистов в лесах Украины с десяти километров

Электроника «Аллигатора» помогает летчикам точно применять и управляемое ракетное вооружение

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». В ходе одного из таких вылетов пилотами «Аллигаторов» была обнаружена в лесистой местности боевая техника и замаскированные позиции подразделений Вооруженных сил Украины.

- Нам поставили задачу поразить живую силу противника, его скопление в лесном массиве. Для выполнения этой боевой задачи мы применили неуправляемое ракетное вооружение с удаления 5 километров. После того, как цель была поражена, вернулись обратно. Боевое применение неуправляемых ракет у нас высокой точности, так как на вертолете установлена оптико-электронная станция, что позволяет находить замаскированную технику противника на удалении свыше 10 километров», - комментирует на видео свою боевую работу штурман-оператор Ка-52 Николай.

Отметим, современный вертолет Ка-52, что в войсках получил название «Аллигатор», способен вылетать на боевое дежурство в любое время суток. Он эффективен в небе в любую погоду. Именно в темные и холодные ночи его оборудование особенно чувствительно к окружающей обстановке.

Тепловизор «Аллигатора» позволяет увидеть, например, неостывший двигатель танка врага на расстоянии до 10 километров, и со 100-процентной вероятностью уничтожить обнаруженную цель. Вертолет за несколько километров может даже заметить в лесу выходящую из блиндажа печную трубу. Скрыться врагу от чувствительной оптики «Аллигатора» невозможно.

Высокочувствительная электроника «Аллигатора» помогает летчикам точно применять управляемое ракетное вооружение.

- С помощью оптики мы видим как цель поражена, видим сам разрыв, куда упал снаряд. Мы поддерживаем сухопутные войска, они очень ждут этого, я думаю, чтобы помогли с воздуха, - отмечает штурман.

В том бою, авиационными ударами колонна техники и позиции ВСУ со скоплением живой силы противника были уничтожены с применением неуправляемых авиационных ракет. После этого пилоты отправились помогать бойцам Росгвардии, что обнаружили в лесу пикап и группу пехоты ВСУ в укрытии.

Противник не смог нанести артиллерийский удар по позициям росгвардейцев, которые контратаковали неприятеля при поддержке авиации.

Отметим, что «Аллигаторы» имеют толстую броню кабины, которая защищает наших летчиков, что вступают в бой на малых высотах. За время спецоперации стали известны случаи, когда Ка-52 возвращались с боевых заданий после применения по ним нескольких иностранных переносных зенитных комплексов.

Сегодня наша армейская авиация выполняет на Украине задачи по сопровождению колонн с гуманитарными и военными грузами, уничтожает бронетехнику, перебрасывает и прикрывает во время высадки десантников, поддерживает подразделения в бою.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

КСТАТИ

Современный вертолет Ка-52, который в войсках называют "Аллигатор", может выходить на охоту в любое время суток. Он эффективен в любое время года. В темные и холодные ночи его оборудование особенно чувствительно к окружающей обстановке.

Тепловизор боевой винтокрылой машины позволяет увидеть, например, неостывший двигатель танка врага на расстоянии до 10 километров, и со 100-процентной вероятностью уничтожить обнаруженную цель. Вертолет за несколько километров может заметить в лесу трубу, из которой выходит дым от блиндажной буржуйки. Скрыться от чувствительной оптики "Аллигатора" невозможно.

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