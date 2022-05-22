Предложение руки и сердца Ольге Бузовой оказалось обманом

Пылкий поклонник плюхнулся на колено прямо на сцене Фото: соцсети

Недолго Ольга Бузова ходила в невестах: накануне вечером во время спектакля в Сочи пылкий поклонник сделал ей предложение, а уже к утру "жениха" разоблачили. Оказалось, у парня есть настоящая избранница, а на Бузову он даже не подписан.

А ведь как красиво все начиналось! Актриса-певица-ведущая-дизайнер и теперь уже титулованный трендсеттер (законодатель мод. - Ред.) Ольга Бузова прилетела в Сочи на гастроли: в местном театре-казино азартной публике подавали спектакль "Мужчина нарасхват". Оля блистала на сцене и в белье, и в вычурных нарядах - народ не скупился на аплодисменты. А в финале шоу на сцену взял да и выбежал зритель из зала приятной наружности: костюмчик с иголочки, легкая небритость, букет цветов - весь показательно хорош собой.

На радость публики поклонник плюхнулся на одно колено и широким жестом раскрыл перед звездой "Дома-2" красную коробочку с "тем самым" кольцом - мол, предлагаю вам помолвиться. Оля хваталась за голову и сердце, зал бился в истерике с криками "Горько" - финал получился, что надо. Впрочем, принять колечко Бузова так и не решилась, но за кулисы убежала смущенная вместе со смельчаком-кавалером.

Однако, все это оказалось грамотным пиаром. Пользователи соцсетей быстро вычислили "жениха", который сам себя называет продюсером из Сочи - он, мол, продюсировал проект с бюджетом более 1 млн. В какой бюджет продюсеру обошлось колечко, неизвестно, но ювелирочка парню все-таки пригодится: его страница в соцсетях усыпана фотографиями с красавицей-подругой, которая там же в Сочи организует фитнес-туры. В общем, все при деле и теперь уже при охватах.

Соцсети "жениха" усыпаны фотографиями с избранницей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, в Сети уверены, что весь этот спектакль организовала сама Бузова, ведь она - главный бенефициар истории с колечком. После закрытия экстремистских соцсетей Оле надо развивать Телеграм, но его технологии блондинка пока не оседлала: один человек подпишется, десять отпишутся. А охваты, к печали блогеров, сами себя не сделают: приходится и невестой называться, и голой грудью светить на камеры - в борьбе за просмотры все средства хороши.

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