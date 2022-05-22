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Звезды22 мая 2022 8:44

Предложение руки и сердца Ольге Бузовой оказалось обманом

Пользователи соцсетей разоблачили "жениха" Бузовой из Сочи
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Пылкий поклонник плюхнулся на колено прямо на сцене

Пылкий поклонник плюхнулся на колено прямо на сцене

Фото: соцсети

Недолго Ольга Бузова ходила в невестах: накануне вечером во время спектакля в Сочи пылкий поклонник сделал ей предложение, а уже к утру "жениха" разоблачили. Оказалось, у парня есть настоящая избранница, а на Бузову он даже не подписан.

А ведь как красиво все начиналось! Актриса-певица-ведущая-дизайнер и теперь уже титулованный трендсеттер (законодатель мод. - Ред.) Ольга Бузова прилетела в Сочи на гастроли: в местном театре-казино азартной публике подавали спектакль "Мужчина нарасхват". Оля блистала на сцене и в белье, и в вычурных нарядах - народ не скупился на аплодисменты. А в финале шоу на сцену взял да и выбежал зритель из зала приятной наружности: костюмчик с иголочки, легкая небритость, букет цветов - весь показательно хорош собой.

На радость публики поклонник плюхнулся на одно колено и широким жестом раскрыл перед звездой "Дома-2" красную коробочку с "тем самым" кольцом - мол, предлагаю вам помолвиться. Оля хваталась за голову и сердце, зал бился в истерике с криками "Горько" - финал получился, что надо. Впрочем, принять колечко Бузова так и не решилась, но за кулисы убежала смущенная вместе со смельчаком-кавалером.

Однако, все это оказалось грамотным пиаром. Пользователи соцсетей быстро вычислили "жениха", который сам себя называет продюсером из Сочи - он, мол, продюсировал проект с бюджетом более 1 млн. В какой бюджет продюсеру обошлось колечко, неизвестно, но ювелирочка парню все-таки пригодится: его страница в соцсетях усыпана фотографиями с красавицей-подругой, которая там же в Сочи организует фитнес-туры. В общем, все при деле и теперь уже при охватах.

Соцсети "жениха" усыпаны фотографиями с избранницей.

Соцсети "жениха" усыпаны фотографиями с избранницей.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, в Сети уверены, что весь этот спектакль организовала сама Бузова, ведь она - главный бенефициар истории с колечком. После закрытия экстремистских соцсетей Оле надо развивать Телеграм, но его технологии блондинка пока не оседлала: один человек подпишется, десять отпишутся. А охваты, к печали блогеров, сами себя не сделают: приходится и невестой называться, и голой грудью светить на камеры - в борьбе за просмотры все средства хороши.

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