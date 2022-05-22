Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ
Эксклюзив kp.rukp.ru
22 мая 2022 8:38

Никаких народных средств: Названы три главные ошибки про ожогах

Хирург Сачков перечислил основные ошибки первой помощи при ожогах
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
При небольшом ожоге обожженный участок рекомендуется поместить под струю холодной воды из крана на 10-15 минут

При небольшом ожоге обожженный участок рекомендуется поместить под струю холодной воды из крана на 10-15 минут

Фото: Shutterstock

Первая распространенная ошибка - неправильная самооценка степени опасности ожога. Часто встречается пренебрежение тяжестью полученной ожоговой травмы. Люди не обращаются к врачу, остаются дома и пытаются заниматься самолечением, рассказал заведующий научным отделением острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Сачков.

Остальные ошибки в оказании первой помощи при ожогах, которые входят в топ-3 самых распространенных, по словам эксперта, такие:

- использование «народных методов лечения - таких, как уринотерапия, прикладывание к обожженным поверхностям мятого картофеля, тертой морковки, толченых ящериц, мумие»». Врач Склифа отметил, что странные средства порой предлагают и в аптеках: их «рекомендуют провизоры, может быть, от всего сердца, но без знания ожоговой проблемы»;

- попытка обезболивания при ожогах с помощью алкоголя и болеутоляющих лекарств.

! И то, и другое — и алкоголь, и таблетированные анальгетики могут привести к очень серьезным проблемам: повреждению печени, почек, интоксикации, - предупреждает Алексей Сачков.

«Если речь идет об алкоголе, когда поступает такой пациент, мы думаем: а не место ли ему в токсикологическом отделении прежде, чем мы начнем что-то делать с ожогами», - добавил врач Склифа.

НА ЗАМЕТКУ

А как правильно?

Памятку о том, как грамотно оказывать первую помощь при различных ожогах, можно найти на сайте МЧС России.

В частности, при небольшом ожоге обожженный участок рекомендуется поместить под струю холодной воды из крана на 10-15 минут (при обширных ожогах этого делать нельзя).

Красота и здоровье