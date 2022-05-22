Никаких народных средств: Названы три главные ошибки про ожогах

При небольшом ожоге обожженный участок рекомендуется поместить под струю холодной воды из крана на 10-15 минут Фото: Shutterstock

Первая распространенная ошибка - неправильная самооценка степени опасности ожога. Часто встречается пренебрежение тяжестью полученной ожоговой травмы. Люди не обращаются к врачу, остаются дома и пытаются заниматься самолечением, рассказал заведующий научным отделением острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Сачков.

Остальные ошибки в оказании первой помощи при ожогах, которые входят в топ-3 самых распространенных, по словам эксперта, такие:

- использование «народных методов лечения - таких, как уринотерапия, прикладывание к обожженным поверхностям мятого картофеля, тертой морковки, толченых ящериц, мумие»». Врач Склифа отметил, что странные средства порой предлагают и в аптеках: их «рекомендуют провизоры, может быть, от всего сердца, но без знания ожоговой проблемы»;

- попытка обезболивания при ожогах с помощью алкоголя и болеутоляющих лекарств.

! И то, и другое — и алкоголь, и таблетированные анальгетики могут привести к очень серьезным проблемам: повреждению печени, почек, интоксикации, - предупреждает Алексей Сачков.

«Если речь идет об алкоголе, когда поступает такой пациент, мы думаем: а не место ли ему в токсикологическом отделении прежде, чем мы начнем что-то делать с ожогами», - добавил врач Склифа.

НА ЗАМЕТКУ

А как правильно?

Памятку о том, как грамотно оказывать первую помощь при различных ожогах, можно найти на сайте МЧС России.

В частности, при небольшом ожоге обожженный участок рекомендуется поместить под струю холодной воды из крана на 10-15 минут (при обширных ожогах этого делать нельзя).