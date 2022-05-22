Ракетные войска Минобороны России поразили за сутки 583 района сосредоточения живой силы противника

Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль и Нырково Фото: REUTERS

- Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики, - перечислил во время брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Речь идет не просто о населенных пунктах, а железнодорожных станциях и узлах, через которые делаются попытки перебросить резервистов и иностранную военную технику. Она уничтожается высокоточным ударами.

По данным генерал-майора Минобороны России Игоря Конашенкова за сутки ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», а также украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области.

За то же время наши пилоты вертолетов, истребителей и бомбардировщиков поразили три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман.

- Всего в ходе этих ударов с воздуха уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники, - уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты в воздухе над Донбассом сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, а над районами населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Отметим, что украинские националисты не имея средств разведки лупят по координатам населенных пунктов, в надежде дискредитировать таким образом российских военных. Но это у них удается плохо. Следственный комитет России все знает, видит и возбуждает по каждому подобному случаю уголовное дело.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

174 - самолета.

125 - вертолетов.

977 - беспилотных летательных аппаратов.

317 - зенитных ракетных комплексов.

3198 - танков и других боевых бронированных машин.

408 - установок реактивных систем залпового огня.

1622 - орудия полевой артиллерии и миномета.

3077 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- Следственный комитет России даст правовую оценку очередным преступлениям киевского режима, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, и установит причастных к ним лиц, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Так, по информации Министерства обороны России, в целях дискредитации российских военнослужащих боевики националистических батальонов и военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли жилые дома в населенном пункте Николаевка ЛНР из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения.

Кроме того, по имеющимся предварительным данным, трое мирных граждан погибли в результате удара по населенному пункту Белозерка в Херсонской области, десять ранены, количество пострадавших уточняется. Также уточняются данные о разрушениях инфраструктуры.