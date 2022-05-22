Бунт на передовой: Украинцы отказываются воевать в Донбассе

А те, кому не посчастливилось все-таки доехать до зоны боевых действий, записывают видеообращения

Классическая фраза из анекдота «а нас-то за що?!» в ходе военного конфликта на Украине обретает зримые формы. По всей стране громыхают бунты теробороновцев, которые отказываются погибать за Незалежную. В разных концах страны люди в форме записывают ультиматумы Зеленскому, а их матери и жены штурмуют военкоматы.

Как, к примеру, в Закарпатье, где женщины набросились на военного комиссара за то, что их мужчин отправили в Донбасс без бронежилетов и касок. И вообще, чего они, мол, там забыли, на этом мятежном востоке? Они, дескать, в тероборону вступали, чтобы свою хату защищать, а не с голым задом на танки бросаться. С аналогичными претензиями бунтуют жены во Львовской области.

А те, кому не посчастливилось все-таки доехать до зоны боевых действий, записывают видеообращения. Боевики 3 батальона 115 бригады из Житомира бьют в колокола из Северодонецка: «Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления. Нет тяжелой техники. Ждем подкрепления уже две недели, но его нет. Нас отправляют на верную смерть. Командование отсутствует. Нет техники и уважения к людям».

В Стрые, Львовской области, родственники тероборонцев 65 батальона 103 бригады обнаружили командира этого подразделения в глубоком тылу. И взорвались: «На фронт, на нулевые позиции, отправили людей, выстреливших 30 патронов – и это вся их подготовка. Они уехали без медиков, без оружия, без машин, даже без радиостанции. Как они должны предупредить о наступлении, какая их роль на этой позиции? Наживка? Они бежали 15 км под "градами", прощались с жизнью», - надрывалась Виктория Циколо. А иные и вовсе предлагали сложить оружие.

Члены 101 бригады теробороны жалуются на недостаток обучения и снабжения: «Военное командование 6 мая устно отдало приказ выдвигаться на позиции в Луганской области. Наше подразделение готовилось к задачам территориальной обороны, таким, как охрана объектов и работа на блок постах. Подготовку к действиям в зоне боевых действий наше подразделение не проходило. Мы не видим практической пользы нашего нахождения здесь, кроме как быть живыми мишенями для выявления артиллерийских позиций противника. У значительной части бойцов - проблемы со здоровьем. Также среди нас есть те, у кого на содержании трое и больше детей, дети-инвалиды, что для военкомата не было причиной для воздержания от мобилизации».

Ранее на скудное вооружение и поддержку жаловались бойцы винницкого стрелкового батальона, 79-й десантно-штурмовой бригады, 93 мотострелковой бригады… С мотивацией у многих украинских соединений не очень благополучно. На западе Незалежной откровенно не понимают, зачем они должны ехать умирать за совершенно чужие для них Луганскую и Донецкую области. А загнанные на «передок» теробороновцы и резервисты ищут причины, чтобы оттуда «свалить». Многие пленные, с которыми я общался, так и говорят, что ехали на фронт, чтобы при первой удобной возможности сдаться. И это действительно лучший выход для многих. Две с половиной тысячи «узников» «Азовстали» не могут ошибаться.

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