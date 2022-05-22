Квартиры в Латвии, США и Франции: Что осталось у руководителей московских театров и оркестров за границей

У Бутмана шесть квартир: одна из них в США Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многие руководители столичных учреждений культуры люди весьма состоятельные и владеют не только квартирами в Москве и дачами в Подмосковье, но зарубежной недвижимостью по всему миру. Что в условиях западных санкций, направленных против России, чревато. Вдруг наши западные "друзья" начнут их недвижимость арестовывать, как уже пытаются сделать с имуществом российских олигархов. Тем более некоторые деятели культуры поддержали спецоперацию на Украине, как, например это сделал музыкант Михаил Турецкий.

Художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман показал доход за прошлый год в 96 миллионов рублей. 60-летний музыкант владеет загородными участками, общей площадью 35 соток, на которых стоит два дома (их общая площадь под тысячу м2). Ездит он на крутом автомобиле - BenzMaybach62. У Бутмана шесть квартир: одна из них в США, правда она крошечная - 37 м2. С Америкой российского саксофониста многое связывает. В коне 80-х он с родителями и младшим братом Олегом уехал в США. Там он стал довольно востребованным музыкантом. Женился – его первая супруга Айлин - гражданка США. У Бутмана появилось двойное гражданство и квартира, которую он сдает и получаю небольшой доход. «Когда-то купил ее за небольшие деньги и ни разу в ней не жил, вот такая инвестиция вышла», - говорил музыкант в интервью.

Есть у него квартира побольше – 108 м2 - в Объединенных Арабских Эмиратах.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер указал в своей декларации крошечный земельный участок в 1,5 м2 в Израиле. По площади больше похоже на место на кладбище. Возможно, так и есть, на Святой земле похоронен кто-то из близких родственников. У супруги Варшавера в Израиле есть квартира в 112 м2. И несколько земельных участков (общей площадью почти в 300 соток) на Украине.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер указал в своей декларации крошечный земельный участок в Израиле Фото: Борис КУДРЯВОВ

На худрука московского театра "ET CETERA", председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина зарегистрирован дом (площадь 200 м2) и земельный участок в 15 соток в Латвии. Почти каждое лето Сан Саныч проводит у себя на даче в Юрмале. Купил он её давно, когда цены на недвижимость на Рижском взморье были еще приемлемые. До того как там образовалась целая диаспора российских артистов: Эммануил Виторган, Михаил Ефремов, Андрей Васильев, Валерий Фокин, Леонид Агутин… Калягина не раз говорил, что в Юрмале ему нравится всё: и климат, и атмосфера.

У живописца, руководителя Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко есть квартира площадью в 110 м2 в Черногории.

У президента международного Дома музыки, руководителя национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова и его супруги Сати - квартира во Франции. Довольно большие апартаменты, площадью 360 м2. Чета Спиваковых давно обосновалась в Париже, там родилась их третья дочь. На Сати Спивакову записана квартира в 75 м2 в Испании. Длительное время Владимир Теодорович работал там по контракту.

У президента международного Дома музыки, руководителя национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова и его супруги Сати - квартира во Франции. Фото: Александра Мудрац/ТАСС

У Михаила Турецкий руководителя государственного "Хора солистов" есть квартира в 157 м2 в Латвии.

У худрука театра "Эстрады" Геннадия Хазанова скромная квартира (75 м2) в Юрмале. Купил он ее в начале нулевых. Неподалеку от концертного зала "Дзинтари". Хазановы подолгу живут в Юрмале, говорят, что это самое лучшее место отдыха... Гораздо больше зарубежной недвижимости оформлено на жену Хазанова Злату Иосифовну: две квартиры (по 118м2 и 152 м2) в Израиле две квартиры (163м2 и 91 м2) в Латвии. Весьма вероятно, что предприимчивая Злата Иосифовна эти квартиры сдает. Не просто же так образовался ее доход за прошлый год в 24 миллиона руб. Почти в два раза больше, чем у ее знаменитого мужа.

У худрука театра "У Никитских ворот" Марка Розовского и его супруги директора этого же театра Татьяны Ревзиной тоже есть квартира (90м2) в Латвии.