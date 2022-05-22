Слова-паразиты, проблемы с числами и дикцией: Какие речевые ошибки делают Цискаридзе, Волочкова и Бузова

Речь Ольги Бузовой за последние годы изменилась Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие звезды боятся экспромтов – ответы на вопросы интервью, сценарии программ и публикации в соцсетях за них пишут профессионалы из команды. Но есть и такие, кто имеет опыт общения в прямом эфире и сам постоянно импровизирует в эфире, снимает видео для соцсетей.

В мае чаще всего обсуждали трех звездных героев. Народный артист Николай Цискаридзе стал постоянным ведущим программы «Сегодня вечером» - вышло уже два выпуска, прошли съемки следующих телешоу. Балерина Анастасия Волочкова устроила пресс-конференцию, где была очень откровенна, отвечая на вопросы журналистов. Телеведущая и певица Ольга Бузова решила сама активно вести Telegram и общаться с подписчиками с помощью видеосюжетов; на этой неделе звезда также много общалась с прессой – отмечала 18 лет на ТВ.

Мы попросили эксперта оценить – насколько грамотно кумиры разных поколений общаются с публикой. Речевой тренер и основатель Центра красноречия Ксения Телешова сделала для kp.ru лингвистический разбор самых обсуждаемых публичных выступлений звезд.

Речевой тренер и основатель Центра красноречия Ксения Телешова послушала интервью, программы и посмотрела видео звезд в социальных сетях Фото: Личный архив

Николай Цискаридзе

Народный артист выступил в новой роли – ведущего передачи «Сегодня вечером» (Первый канал).

Эксперт: «Николая Цискаридзе по праву можно назвать начитанным и образованным человеком. Всегда приятно смотреть интервью с его участием. В роли ведущего Николай освоится. Пока невооруженным взглядом видно напряжение. Перед нами ведущий, который работает по сценарию, но когда приходит время импровизации – то Николай иногда запинается и повторяет слова. К примеру: «главная исполнительница главной роли». Нельзя забывать, что Цискаридзе не является профессиональным ведущим, ему следует ставить голос на опору и работать с дикцией. Вместе с тем он говорит грамотно, без слов-паразитов, орфоэпических и каких-либо других серьезных ошибок. Все-таки среда и чтение имеют колоссальное значение для мышления и речи».

Анастасия Волочкова мечтает составить компанию Николаю Цискаридзе в программе «Сегодня вечером» Фото: соцсети

Анастасия Волочкова

Балерина Волочкова изъявила желание вести «Сегодня вечером» в паре с Николаем Цискаридзе. Как известно эти артисты балета относятся друг к другу с уважением. Пока же заслуженная артистка Волочкова собрала пресс-конференцию, которую мы внимательно прослушали.

Эксперт: «По истине грамотного человека отличает умение оперировать числительными. Анастасия Волочкова этим похвастать, увы, не может. В разбираемом нами интервью она несколько раз говорит «двухтысячи» вместо две тысячи третий (год). А далее появляются афёры вместо афер и просторечия: например - «нету». Но среди плюсов я бы отметила высокую скорость речи Анастасии. Она легко формулирует мысли и исправляет свои ошибки. Например, сказала «человек большого ранга» и тут же исправилась - «высокого ранга». Анастасия Волочкова, как и Николай Цискаридзе, человек из элитарной среды, что оказало влияние на речь и кругозор».

Ольга Бузова

Ольга Бузова сейчас активно развивает Telegram, выбрав для общения преимущественно запись видео. Это экспромты – эпизоды из жизни, обращения и общение с подписчиками и коллегами.

Эксперт: «Ольга Бузова успевает не только много работать, но и сама ведет социальные сети. Образ Ольги предполагает легкое общение на одном языке с публикой. Олю полюбили за ее простоту и умение посмеяться над собой. Мы можем заметить слова-паразиты, сниженную лексику и сленг: к примеру, слово «вкусняшки». Это - неотъемлемая часть образа. Вместе с тем отметим, что Ольга говорит грамотно слово «баловАть», что довольно редко встречается в речи блогеров. Но начинает свой день с приветствия «доброго дня», лучше все же «добрый день». А вот в конце дня можно пожелать и «доброго дня, вечера, ночи». Это распространенная ошибка с точки зрения речевого этикета. Отмечу, что Ольга за последние годы научилась импровизировать, аргументировать свою позицию, отвечая на вопросы. Стала более грамотной. Я бы рекомендовала Ольге уделить внимание окончаниям, звезда часто их не проговаривает».