То холодно, то жарко: врач назвала важные симптомы нарушения работы щитовидной железы

На развитие заболеваний щитовидки влияют наличие тяжелых металлов, ионизирующее излучение, нарушения качества пищи и питьевой воды Фото: Shutterstock

25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Мы поговорили с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мариной Вершининой о том, что для нашего организма значит щитовидка и на какие симптомы нарушения в ее работе нужно обязательно обращать внимание.

ДИРИЖЕРЫ ОРГАНИЗМА

- Щитовидная железа - важнейший орган человеческого организма, - говорит Марина Вершинина. - Гормоны, которые она вырабатывает, регулируют обмен веществ, рост, развитие и функцию всех тканей, органов и систем, стимулируют энергетические процессы, влияют на сердечно-сосудистую, дыхательную и центральную нервную систему. Эти гормоны называют «дирижерами организма», поскольку они оказывают влияние практически на все органы и системы. Заболевания щитовидной железы имеют массу системных проявлений и могут быть связаны как с недостатком тиреоидных гормонов (гипотиреозом), так и с их чрезмерной активностью (гипертиреозом). Часто они маскируются под другие состояния, и только лабораторная диагностика позволит подтвердить или опровергнуть предположение о наличии заболевания. Если не начать лечение вовремя, возможно развитие тяжелых осложнений.

ПЯТЬ ПРИЧИН НАРУШЕНИЙ

1. Генетическая предрасположенность.

Риск развития заболеваний щитовидной железы выше у тех, чьи родственники уже испытывают подобные проблемы.

2. Загрязнение среды обитания.

На развитие заболеваний щитовидки влияют наличие тяжелых металлов, ионизирующее излучение, нарушения качества пищи и питьевой воды.

3. Нехватка йода.

Большая часть территории России находится в районах природного дефицита йода. Этот микроэлемент необходим для выработки гормонов щитовидной железы, поэтому в условиях его недостатка высок риск развития эндемического зоба. Заболевание проявляется равномерным увеличением тканей щитовидной железы. Симптомы развиваются медленно, и пациенты могут долго не обращать внимания на происходящие изменения. Зоб больших размеров вызывает сдавление трахеи и пищевода, изменение голоса, нарушение глотания, деформацию шеи.

4. Вирусные инфекции.

Иногда вирусные инфекции могут приводить к развитию подострого тиреоидита – воспаления щитовидной железы и болей в области шеи.

5. Аутоиммунное.

Заболевания щитовидной железы также могут быть вызваны аутоиммунными процессами. А также возникать на фоне приема некоторых лекарственных препаратов.

ВАЖНО

Не все заболевания щитовидной железы сопровождаются появлением отчетливых симптомов. Если функция не нарушена или нарушена незначительно, то патологические изменения часто становятся случайной находкой при ультразвуковом исследовании. Это могут быть узлы щитовидной железы, зоб небольших размеров и так далее.

СИМПТОМЫ ГИПОТИРЕОЗА (НЕХВАТКИ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

- Постоянная зябкость, холодные руки и ноги.

- Чувство усталости, подавленность, отсутствие энергии.

- Огрубение, осиплость голоса.

- Появление отеков в области лица, рук, других частей тела.

- Боли в области сердца, боли в мышцах.

- Медлительность движений, снижение работоспособности, дневная сонливость.

- Увеличение веса на фоне привычной физической нагрузки и рациона питания.

- Запоры.

- Сухость, желтушность кожи.

- Выпадение волос.

СИМПТОМЫ ГИПЕРТИРЕОЗА (ПЕРЕИЗБЫТКА ГОРМОНОВ)

- Ощущение ускоренного сердцебиения, перебоев в ритме сердечных сокращений.

- Повышенную потливость, ощущение жара.

- Дрожание пальцев рук, век.

- Раздражительность, резкие перепады настроения, быстрая утомляемость.

- Похудение на фоне повышенного аппетита.

- Поносы или частый стул.

КОГДА АНАЛИЗЫ НА ЩИТОВИДКУ МОЖНО СДАТЬ БЕСПЛАТНО

Даже если вас не беспокоят перечисленные симптомы, с профилактической целью эндокринолога стоит посещать не реже, чем раз в четыре года (осмотр врача входит в программу диспансеризации). Эндокринолог на основе анамнеза (например, у вас плохая наследственность) назначит УЗИ, чтобы оценить функциональное состояние щитовидной железы по уровню ТТГ и состояние тканей. Также назначит анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ), которой вырабатывается в мозге. Его уровень покажет, все ли в порядке со щитовидкой. Если показатель в пределах нормы, то исследования на гормоны Т3 и Т4 свободные, которые вырабатывает железа, не назначают.

Если ТТГ повышен, в большинстве случаев это означает, что головной мозг изо всех сил пытается заставить щитовидную железу работать, и ее функция снижена, то есть, вероятен гипотиреоз. И, наоборот, низкий уровень тиреотропного гормона может свидетельствовать, что железа работает слишком активно - гормонов гораздо больше, чем нужно организму. В этом случае существует вероятность гипертиреоза. Для уточнения характера и выраженности нарушений и сдаются гормоны Т3 и Т4 свободные. Анализы делают до полудня и строго натощак.

Кстати, в рамках социальной акции к Всемирному дню щитовидной железы в Центре молекулярной диагностики CMD можно бесплатно сделать исследование на количество ТТГ. Для этого нужно пройти опрос до 29 мая и записаться на анализы.