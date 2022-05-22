Отчаянная попытка: зачем президент Польши Дуда на самом деле приехал в Киев

Bыступление Дуды - это форма укрепления духа киевского руководства Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы встретиться с коллегой Владимиром Зеленским и выступить в Верховной Раде в Киеве. Зачем он это делает? И как связано с этим визитом решение Зеленского об особом правовом статусе граждан Польши на Украине?

Kp.ru попросил дать комментарии известного политолога, гендиректора «Института политических исследований» Сергея Маркова.

- Польша готова идти на все в противостоянии Москвы и Киева, выступая на стороне последнего в рамках российско-украинского конфликта?

- У Варшавы есть такое видение. И такое выступление Дуды - это форма укрепления духа киевского руководства. И отчаянная попытка укрепления духа украинской армии. Но при том никакого конфликта между Россией и Украины не существует просто потому, что Украины не существует как суверенного государства.

- С какого времени?

- После 2014-го года мы имеем дело с марионеточным режимом. Который обслуживает интересы других государств. И никакой самостоятельной армии Украины не существует. Эта прокси-армия спецслужб США и Британии.

- Но эта прокси-армия противодействует нашим частям и подразделениям ДНР и ЛНР, и мы в этом противостоянии несем потери.

- Прокси-армии бывают разные. С разной степенью эффективностью. Что касается их поддержки. 65% вооружений, поставляемых на Украину — они из США . И 20% - из Польши. И большинство западных поставок идет через нее. То есть Вашингтон и Варшава предоставляют 85% вооружений, которые идут киевскому, марионеточному антинародному режиму.

- Выступление польского президента в Украинской раде какое значение имеет?

- Никакого значения международного это не имеет — это не свидетельствует ни о каком изменении политики внешней. Ну, для парламентских заседаний в Киеве, может быть и имеет. И заявлений международного значения никаких не ожидается — кроме старой идеи воевать с Россией до последнего живого украинца.

- Польша уже завтра не введет свои войска на запад Украины?

- Я почти уверен — никакой аннексии Западной Украины со стороны Польши не будет. Если Россия возьмет под контроль большую часть юго-востока Украины — тогда, возможно возникнет вопрос о введении на запад польских войск. Но они не заберут себе Западную Украину. Львов был польским городом не так уж долго - гораздо дольше это было русскими, российскими территориями. Кстати, большая часть населения Волыни и Галиции поляков ненавидит. И в Евросоюзе это никто не поддержит.

- А дальше?

- Лет через 5-10 может начаться процесс полонизации западных областей Украины. Но главный проект польской элиты — это «проект междуморья» — польский контроль от Балтики до Черного моря. А это уже совсем другие расклады. И, кстати, в Западной Европе национализм Варшавы, мягко говоря, не очень приветствуют.