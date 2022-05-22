Молодая вдова Рената Ибрагимова рассказала о его последних минутах

Ренат Ибрагимов с женой Светланой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скоропостижный уход Рената Ибрагимова, который скончался 14 мая на 75-м году жизни, стал шоком для его большой семьи. На похоронах артиста на Волковском кладбище в Мытищах его молодая вдова Светлана не скрывала горьких слез. Она до сих пор не может поверить в трагедию, тем более, что в тот субботний день ничего не предвещало беды.

Как выяснилось, всего за несколько часов до смерти 74-летний певец был на репетиции, а затем заехал в гости к теще и тестю, где ему внезапно стало плохо. Все произошло так стремительно, что близкие уверены: шансов спасти артиста не было.

- Это случилось дома у моей мамы. Он умер за столом, у мамы с папой на руках - [оторвался] тромб, - рассказала Светлана в программе "Ты не поверишь!". - Это из-за коронавируса: муж переболел в 2020 году. Мы лечили эти тромбы, но...

Молодая вдова на похоронах Рената Ибрагимова. Фото: НТВ.

Молодая вдова, которая на 40 лет моложе знаменитого супруга, осталась с четырьмя детьми на руках, младшей из которых всего пять лет. "Русский Паворотти" безумно любил супругу и даже сам принимал у нее роды, хотя его религия и не позволяла этого делать. В свои 74 Ибрагимов был полон сил и даже строил планы на расширение семейства: мол, Света отдохнула, через годик можно снова рожать. Вот только старшие дети артиста его молодую жену никак не принимали: сын и три дочери от двух предыдущих браков были категорически против новой семьи отца. Ведь ради Светланы Миннехановой - в ту пору простой официантки из китайского ресторанчика, Ренат Ибрагимов ушел от официальной жены Альбины.

Со Светланой певец счастливо прожил 13 лет и в каждом интервью признавался ей в любви. После смерти супруга вдова с детьми осталась в загородном доме Ибрагимова стоимостью более 50 млн рублей. Однако, друзья артиста не исключают, что его старшие дети тоже заявят свои права на наследство, ведь по закону, претендовать на имущество могут все восемь сыновей и дочерей артиста. К слову, дочери певца от первого брака Надежда и Вера на похоронах отца так и не появились.