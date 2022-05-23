«Статистика не имеет объяснения»: заслуженный врач России назвал главную загадку нового гепатита у детей

Новый вид гепатита приводит к необычно тяжелому поражению печени у детей. Фото: Shutterstock

Необычное распространение вируса оспы обезьян среди людей сейчас приковывает внимание ученых всего мира. А вот практикующие врачи продолжают диагностировать и лечить другую, не менее загадочную инфекцию. Речь о гепатите нового типа у детей, возбудитель которого до сих пор достоверно не определен. Что известно об этом заболевании на сегодня, насколько тревожными выглядят последние данные для специалистов? Об этом мы поговорили с заслуженным врачом России, ведущим научным редактором сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаилом Каганом.

КАЖДОМУ ДЕСЯТОМУ ПОНАДОБИЛАСЬ ПЕРЕСАДКА ПЕЧЕНИ

- Михаил Юдович, заболеваемость неопознанным гепатитом растет - насколько пугающими выглядят данные о нем на сегодня?

- С одной стороны, пока новый гепатит встречается крайне редко, и нет признаков его высокой заразности и быстрого распространения. С другой стороны, он вызывает тревогу у педиатров и гепатологов всего мира. Потому что приводит к необычно тяжелому поражению печени у детей. К началу мая было известно о 228 случаях такого гепатита. Об этом сообщили около 20 стран.

- Про тяжесть и летальность неопознанного гепатита сейчас идет поток противоречивой информации. Что удалось выяснить достоверно?

- Пока есть одна единственная научная работа на эту тему. Она опубликована в начале мая в виде препринта на сайте Международного журнала гепатологии. Исследователи оценили 191 случай заболевания по данным, известным на конец апреля. Семнадцать пациентов (то есть 10%) нуждались в пересадке печени, и один ребенок умер от острой печеночной недостаточности.

- Получается, что каждому десятому из заболевших детей потребовалась пересадка печени. Звучит тревожно. При других видах гепатитов пересадка печени бывает нужна так часто?

- Сами по себе острые гепатиты у детей не являются чем-то необычным. В большинстве случаев они вызываются вирусами гепатита, которые обозначаются буквами от А до Е (A, B, C, D, E). Случаи так называемой фульминантной печеночной недостаточности, требующие трансплантации печени, могут вызываться вирусами B, D и E. Гепатит А редко протекает тяжело, а гепатит С обычно в острый период также протекает нетяжело и малозаметно. Этот гепатит часто переходит в хроническую форму и при отсутствии адекватного лечения через годы может привести к циррозу печени и необходимости трансплантации.

Потребность в трансплантации при новом гепатите намного превышает то, что обычно наблюдалось за аналогичные периоды времени в предыдущие годы. Эти цифры беспрецедентны, и пока им нет объяснения.

ДЕТИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ВОЗБУДИТЕЛЕМ СЛИШКОМ ПОЗДНО?

- Вопрос о возбудителе нового гепатита тоже остается открытым. Какие гипотезы сейчас рассматриваются?

- Примерно у половины заболевших детей выявляется аденовирус 41-го типа. Ранее за ним не была замечена способность провоцировать такое заболевание. Поэтому некоторые ученые считают его «виновным». Возможно, вирус по каким-то причинам мутировал и приобрел способность вызывать воспаление печени. Для оценки достоверности этой гипотезы потребуются современные генетические исследования.

Второе объяснение связано с ограничениями, введенными во время пандемии COVID-19. Поскольку были закрыты детсады, устанавливали карантин, маленькие дети встретились с этим типом аденовируса на более позднем этапе своей жизни. Из-за чего развился более сильный воспалительный ответ на инфекцию.

Другие возможные объяснения включают токсины, вирусную коинфекцию COVID-19 (то есть одновременное заражение аденовирусом и ковидом. - Ред.). К настоящему моменту ситуация продолжает оставаться неясной и требует дальнейшего изучения.

- В соцсетях встречаются обсуждения: мол, не стал ли новый гепатит последствием вакцинации от коронавируса. Ведь в ряде прививок содержится аденовирусный вектор.

- Возможность связи между острыми случаями гепатита и побочными эффектами после вакцинации против COVID-19 рассматривалась. Но такая гипотеза выглядит необоснованной. Потому что большинство случаев заболевания отмечено у детей, которые не были вакцинированы от ковида.

МОЖНО ЛИ ПОДХВАТИТЬ ИНФЕКЦИЮ ОТ РЕБЕНКА

- Как передается новый гепатит? Могут ли инфицированные дети заражать окружающих?

- Первоначально при нескольких случаях, описанных в Шотландии, предполагалась возможность передачи этого заболевания от одного пациента к другому. Но о других кластерах пока не сообщалось, все остальные случаи являются спорадическими.

Эпидемиологические расследования пока не выявили каких-либо заметных связей заболеваемости с путешествиями, структурой семьи, профессией родителей, особенностями диеты или источника водоснабжения, контакта с животными. Случаев передозировки парацетамола, как важного гепатотоксического агента, также не зарегистрировано. Однако все еще ожидаются достоверные данные токсикологических исследований.

ПОЧЕМУ НЕ БОЛЕЮТ ВЗРОСЛЫЕ

- Есть ли объяснение: почему известно о случаях гепатита нового типа только у детей, а взрослые не болеют? Существуют ли другие типы гепатита, которые встречаются только в младшем возрасте или это нонсенс?

- Пока мы не знаем истинную причину этого заболевания, невозможно объяснить его возникновение исключительно у детей младше 10 лет. Из инфекций такого рода, известных ранее, преимущественно детским можно считать вирусный гепатит А (однако случаи заражения им встречаются и у взрослых. - Ред.)

- Дойдет ли новый возбудитель гепатита до России, на ваш взгляд?

- За период пандемии ковида мы привыкли, что события, которые возникали в Западной Европе, через несколько недель, как правило, происходили в России. Но в данном случае речь идет совсем о другом заболевании (в первую очередь нет признаков высокой заразности. - Ред.). Поэтому будем надеяться, что в нашей стране отсутствуют факторы, вызывающие новый гепатит. Хотя, конечно, существенная неопределенность остается.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Как не заразиться на каникулах

- Михаил Юдович, скоро у детей летние каникулы, кто-то поедет в лагерь, кто-то вместе с родителями на курорты, включая заграничные. Что делать, чтобы снизить риск подхватить новую неопознанную инфекцию?

- Поскольку не исключена инфекционная (вирусная) природа этого заболевания, важно строго соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с прогулок и т.д. Овощи, ягоды, фрукты мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипяченой водой. Употреблять для питья только кипяченую воду. Не купаться в открытых водоемах.