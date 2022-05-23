От ковида до рака: при каких болезнях встречаются нарушения обоняния и как их лечат

Если вы перестали чувствовать запахи, нужно обратиться к врачу. Фото: Shutterstock

- Важно помнить, что нарушение обоняния может регистрироваться за 4-6 лет до развития классической клинической картины нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, - предупреждает доктор медицинских наук, профессор, отоневролог Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Светлана Морозова. - Нельзя забывать и об онкологической настороженности. Также нарушения обоняния встречаются при гриппе, при заражении распространенными возбудителями ОРВИ - риновирусом и вирусом парагриппа. Ну и, конечно же, буквально пандемию аносмии (потери обоняния. - Ред.) и искажений восприятия запахов мы наблюдаем после прихода новой коронавирусной инфекции.

Доктор медицинских наук, профессор, отоневролог Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Светлана Морозова.

В Клинике болезней уха, горла и носа Сеченовского университета накоплен огромный опыт лечения пациентов с нарушением обоняния, говорит врач. Но прежде всего важно правильно диагностировать - определить, что именно привело к сбою в работе одного из важнейших органов чувств.

Для этого, по словам профессора Морозовой, в зависимости от жалоб и состояния пациента могут быть назначены такие обследования:

- ольфактометрия (измерение остроты обоняния при помощи специальных приборов; чувствительность обонятельного анализатора у пациента определяется путем опознания запахов из специального набора пахучих веществ);

- эндоскопия полости носа и носоглотки (в нос вводится эндоскоп, как при знакомой всем гастроскопии),

- электроэнцефалография,

- лучевые методы исследования, в том числе, компьютерная томография околоносовых пазух, магнитно-резонансная томография головного мозга.

ГОРМОНЫ, ВИТАМИНЫ, ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

- Если у пациентов, перенесших COVID-19, после выздоровления сохраняется нарушение обоняния, то лучший эффект дает комплекс лечебных мероприятий. Он может включать как медикаметозную терапию (лекарства), так и немедикаментозные методы. В числе последних рефлексотерапия, ароматерапия, гидроаэроионотерапия, - рассказывает Светлана Морозова.

Если говорить о лекарствах, то, скажем, при сочетании постковидной аносмии с риносинуситом (воспаление слизистой носа и околоносовых пазух. - Ред.) рекомендуется назначать гормональные противовоспалительные препараты - интраназальные кортикостероиды, отмечает врач.

Также в клинической практике для восстановления обоняния применяются препараты цинка, тиоктовая (а-липоевая) кислота, витамин D, витамины группы В.

- Практика показала, что хорошо срабатывает сочетание классического иглоукалывания с электрорефлексотерапией, - добавляет профессор Морозова.

ОЛЬФАКТОРНЫЙ ТРЕНИНГ: УГАДАЙ ЗАПАХ

Модное сейчас название еще одного подхода - ольфакторный тренинг - по сути означает применение методов ароматерапии для восстановления обоняния. Речь идет о регулярном вдыхании определенных ароматических пахучих веществ.

- Важно отметить, что выполнять процедуры следует под контролем квалифицированного специалиста. Потому что, как любой метод лечения, ароматерапия в неумелом исполнении, без учета противопоказаний и индивидуальных особенностей организма пациента может принести больше вреда, чем пользы, - говорит доктор медицинских наук Светлана Морозова.

Если вы все же решаете тренироваться самостоятельно, эксперт дает такие рекомендации:

- в набор одорантов (пахучих веществ, на которых вы будете тренировать обоняние) обычно включают четыре эфирных масла. Например: масло розы, эвкалипта, лимона, гвоздика;

- каждое из масел нужно нанести на тканевую основу из расчета примерно 3-5 капель на 50 кв. см;

- продолжительность одного сеанса (тренировки) 1-2 минуты. Процедуру повторяют 5-6 раз в день;

- длительность курса тренировок, как правило, составляет от одного до трех месяцев. При этом срок использования одного и того же пахучего вещества не должен превышать 3 недели.

«Включение обонятельного тренинга в комплекс лечебных мероприятий для пациентов с обонятельными нарушениями разного происхождения зарекомендовало себя как метод с достаточно высоким уровнем эффективности, - обнадеживает профессор Светлана Морозова. - Улучшение обоняния на фоне тренировок объясняется, в частности, повышением регенеративной способности ольфакторных нейронов (клеток, отвечающих за восприятие и распознавание запахов. - Ред.) в ответ на стимуляцию пахучими веществами».

ЧТО ЕЩЕ ПОМОЖЕТ

Увлажняйте воздух и избегайте сигаретного дыма

Кроме лечения и тренировок обоняния с помощью ароматических пахучих веществ врач-отоневролог Светлана Морозова советует:

1. Увлажняйте воздух в помещении, чтобы предотвратить сухость слизистой оболочки носа.

2. Старайтесь избегать резких перепадов температур.

3. Также важно снизить, а в идеале исключить такие неблагоприятные факторы: вдыхание пыли, сигаретного дыма, курение, посещение бассейна с хлорированной водой.

4. Желательно временно воздерживаться от алкоголя, соблюдать щадящую диету: ограничить жирное, жареное, копченое.

5. Полезны продукты, богатые цинком (тыква и тыквенные семечки, рыба, яйца, говяжья печень, помидоры, редька, капуста, чеснок, гречка) и витамином А (рыбий жир, яйца, сливочное масло, молоко, говяжья печень).

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Об искажениях восприятия запахов и потере обоняния «КП» поговорила с врачом редкой специальности - отоневрологом Сеченовского университета Светланой Морозовой (подробности)