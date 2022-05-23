Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 мая 2022 года: Зеленский оценил поляков по достоинству, покушение на главу Энергодара, Киев «Азовсталь» в упор не видит

Шесть украинских военных погибли на «Азовстали» при попытке взорвать склады с боеприпасами Фото: REUTERS

Подрывники на «Азовстали» героями не стали

Денис Пушилин, глава ДНР, сообщил, что шесть украинских военных погибли на «Азовстали» при попытке взорвать склады с боеприпасами — в то время, когда большая часть бойцов уже покинула завод и сложила оружие. Пушилин в эфире «Соловьев Live» пояснил, что после того как с территории комбината вышла основная часть солдат, кто-то отдал команду уничтожить арсеналы. Но поскольку все было сделано наспех, то шесть человек погибли а четверо получили достаточно серьезные ранения. Лидер республики также не исключил, что в бункерах могут оставаться украинские военнослужащие, поскольку там же остались запасы продуктов питания, воды и боекомплекта.

Киев призывает не замечать сдачу в плен «азовцев»

Официальные киевские власти призывают авторов популярных украинских интернет-ресурсов не публиковать видео сдачи в плен «азовцев» и ВСУ в Мариуполе. Обоснование убедительное: чтобы «не поддерживать пропаганду» Минобороны России. Призывают не создавать атмосферу неуважение к «защитникам» Мариуполя, вышедшим с территории завода «Азовсталь». Да, вот эти самые люди до сих пор называют сдачу в плен двух с половиной тысяч боевиков — эвакуацией. И все еще надеются, что их обменяют — так же героически, как эти «воины света» сдались.

Дуда звучит в Раде

Анджей Дуда, президент Польши приехал в Киев, чтобы не только пообщаться с коллегой Зеленским, но и услышать овации от депутатов Верховной Рады. В польской президентской пресс-службе не без гордости отметили, что Дуда оказался первым главою иностранного государства, который засветился в парламенте незалежной с начала специальной военной операции на территории Украины. Зеленский тут же заявил об особом правовом статусе поляков на Украине. А вот лидеры Германии, Франции, и США в город на Днепре не спешат, поскольку «корректируют планы» и отслеживают траектории «калибров».

Зеленский звучит в Жешуве

Шестой президент Украины подписал указ, по которому польский город Жешув получил звание «город-спаситель». Это спецзвание для городов-партнеров Украины, которые «делают невозможное для помощи» его великой стране, а также смелым гражданам и его непобедимой армии, Зеленский изобрел на ходу. И изрек: «От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву — первому городу-спасителю». Имея ввиду, что именно через данный населенный пункт непрерывно идут эшелоны с западным оружием для ВСУ. Приграничные города в Словакии, Венгрии и Румынии столь высокого звания пока не удостоены, поскольку через них прокачка боевого железа идет слабо или вообще не идет — там часто посматривают в небо.

В Херсоне находят схроны ВСУ в школах

Бойкие подростки в Херсоне нашли схрон украинских военных - рядом с корпусом интерната в этом южном городе. Ребята обнаружили гранаты, обоймы, автоматы, форму и документы. Среди найденных бумаг имелся и военный билет украинского военного, где была отметка, что тот принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Сколько еще таких схронов еще обнаружат в Тавриде? А сколько их владельцев будут готовы показать зубы?

Главу Энергодара пытались взорвать

Андрей Шевчик, глава запорожского города Энергодара , был тяжело ранен в результате взрыва не менее 700 граммов тротила -когда мэр вместе с двумя охранниками заходил в подъезд жилого дома на улице Курчатова. Взрывное устройство находилось в электрощите. Охранники также получили ранения. Шевчик был депутатом местного совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Угрозы в его адрес поступали неоднократно. Данных о задержании украинская диверсионная группа, совершивших покушение на главу города, пока нет, но есть информация, что жизни мэра, который находится в реанимации , сейчас ничего не угрожает.

Наемники жалуются на недостаток оружия

Мэттью Робинсон, наемник из Британии на территории Украины, заявил в в интервью Irish Times, что иностранцы в незалежной постоянно сталкиваются с недостатком оружия, бронежилетов, шлемов, боеприпасов и медикаментов. Многое — вот ужас - приходилось покупать за свой счет! Вот что сказал Робинсон: «Многие из стран Запада приехали с завышенными ожиданиями, думая, что их сразу экипируют, как только прибудут. Но ни бронежилетов, ни стволов не было, а людей все равно отправляли на фронт». Но это же Украина, сынок, свое оружие ты должен был добыть в бою!

Незалежная прощается с прошлым, плача

Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Крыма, предположил, что незалежная в нынешних границах уже не сохранится. По его мнению, Украина в том формате, что была раньше, могла бы существовать в виде федеративного государства -при полном соблюдении прав национальных общин, языковых, культурных, образовательных и религиозных. Но этого последние лет 8 не наблюдалось в принципе. Ну, а теперь не будет наблюдаться прежней страны.

Немцы не хотят изымать российские активы в пользу Киева

Кристиан Линдер, глава Минфина, заявил, что Германия открыта к предложениям Евросоюза об изъятии российских госактивов в пользу Киева, но его пугают сложности, возникающие при конфискация собственности подпавших под западные санкции россиян. Вот что сказал главный немецкий финансист: «По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию, в которой я хотел бы принять участие». Правильно, подискутируйте пока, а там все и рассосется.

Генералы в ФРГ не видят смысла вооружать Украину

Эрих Вад, немецкий генерал и экс-советник бывшего канцлера Ангелы Меркель, заявил, что поставки тяжелого вооружения Киеву не только бессмысленны, но и опасны. В эфире радиостанции Deutschlandfunk, он сообщил, что, для эффективного управления такой тяжелой техникой, как танк «Леопард» или БМП «Мардер», нужна долгая подготовка. По мнению генерала, эти поставки, скорее всего, только усугубят существующий конфликт и приведут к непоправимым последствиям для ФРГ. Вад полагает, что нужны переговоры, а не движение к третьей мировой.