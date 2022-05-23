Трудности перевода: битва бобра с ослом

Фото: кадр из сериала "Ваша честь"

Господь свидетель, не надо нам делать кальки с израильских сериалов, особенно транзитом через США; да и вовсе не надо. Израильское кино нищее, потому что потенциальных зрителей мало, а скудный бюджет возмещает блестящей работой сценарной группы. Выверенный же сценарий, как сложные органы, не подлежит пересадке в чужеродную среду: не срастается. Дурной опыт сериала «Родина» по мотивам американского сериала «Родина» по мотивам израильского сериала «Военнопленные» должен был хоть чему-то научить, но не научил. Взялись за сериал «Судья».

По сюжету сын обычного мирового судьи, гоняя без прав, сбивает сына местного авторитета, отбывающего пожизненное. Судейский папа, забыв долг, объявляет машину в розыск (лошадь не моя) и через кривые завязки сбывает бедуинам, но мальчишка-курьер попадается, и на него разом вешают еще и смертельное ДТП. Что такое хлестаться с бедуинами, на Ближнем Востоке знает каждый: даже в близкородственной Иордании существует своя арбитражная бедуинская полиция, решающая косяки на сходках старейшин во избежание клановой резни. Этнические ОПГ евреев и бедуинов начинают взаимную бойню из-за решившего полихачить недоумка. Волк-оборотень символом инфернала маячит в кадре, наблюдая за грызней из пустыни или труся мимо свежих трупов.

Американцы с первых же минут убили сюжет. Растянули в полтора раза, нагнали актерской драмы. После больной собачки, мальчикиных слез на три минуты нон-стоп и папиного «Я тебя очень люблю и обещаю: все будет хорошо» с историей можно прощаться без сожаления.

Российскую версию ставили трусы. Режиссер Константин Статский известен перелицовкой шведско-датской драмы «Мост», и на этом предметный разговор о нем заканчивается. Близ России есть единственная страна, граница с которой столь же призрачна, а характер столь же близок, что и у датчан со шведами: это Белоруссия. Но Статский с продюсером Вайнштейном задумали свалить весь грязный криминал на соседей, а не делить пополам, поэтому в качестве гнезда детской порнографии, черной трансплантологии и вселенского зла была избрана Эстония, а на нашу сторону границы пришлись такие преступления века, как недоплата ипотечных ссуд. Что сделает сей автор с адаптацией столь стремного контента, можно было догадаться сразу.

Олег Меньшиков играет очень честного, но почему-то очень богатого судью. Фото: Кадр из фильма

Во-первых, люди его склада очень любят богатых (видимо, и сами не бедствуют, а потому просто не знают, как живет в провинциальном Приморске честный судья). В фильме неоднократно педалируется кристальный нрав судьи Романова (да, да, Олег Меньшиков! и что теперь?), но двухэтажная вилла в стиле «решу вопросы» и «Мерседес» с «Лендровером» на семью из двух человек как-то мешают проникнуться сочувствием к достойному вдовцу.

В равноценные спарринг-партнеры славянскому криминалу буквально просились чечены (что добавило бы картине веры: кто нохчу заденет - дня не проживет). Но сюжет подобного рода заведомо расстроил бы всей стране известного Рамзана Ахматовича, и крайними сделали цыган. Конечно, криминала и за ромалами бездна, но слышать, чтоб цыгане нагнули целый регион и титульной нации бандосов, как-то не приходилось.

Дальше - больше. Дама, пилившая себе вены из-за болезни отца, становится детским психологом. Цыганский барон лично сжигает пойманного врага при трех десятках свидетелей. В заштатном городке местное телевидение ведет репортажи с уличных расстрелов, а честные-пречестные судьи и адвокаты наблюдают это по домашним плазменным телевизорам.

Константин, вы к нам с Луны прилетели, да? Назад собираетесь? Сценаристов своих тогда не забудьте.

В Израиле верность флагу и верность семье - основополагающие добродетели, а противоречие одного другому становится подлинно античной трагедией. У нас, увы, не так.

В Израиле балованные дети обоего пола в 18 лет надевают форму, а потому сызмальства учатся принимать жесткие решения в цену жизни и смерти. У нас, увы, не так - особенно в богатеньких семьях, о которых так любят снимать кино богатенькие телепроизводители.

Израильская шумливая провинциальщина ежесекундно грозит взорваться воздушной тревогой, всеобщей мобилизацией - и даже просто взорваться. У нас, хвала аллаху, не так, что сильно сужает арсенал сценарных наворотов.

И если в прифронтовом Израиле отцу-жучиле прощенья нет, но понять его можно, если Америка так боготворит свой закон и своих детишек, что всегда найдет им смягчающие, у нас центральное семейство выглядит опухшим от бабла и возможностей феодальным кланом. А раз крестного отца опять играет Алексей Серебряков (а старшего сына его - на голову опережающий партнеров Даниил Воробьев) - только и ждешь, когда же он во всем разберется, замирится с цыганами и перебьет семейство Романовых со всеми их «мерсами», «Лендроверами» и семейными тайнами.

Ленин уже так делал. Опыт есть.

«ВАША ЧЕСТЬ»

2021 г.

Реж. Константин Статский.